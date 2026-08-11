Ufficio Stampa Ford/Getty Images Stefano De Martino guida un fuoristrada sulle strade di Los Angeles

Persino Los Angeles, ogni tanto, sa diventare piccola come un paese. Lo hanno sperimentato alcuni turisti italiani arrivati da poco, nel momento di incrociare Stefano De Martino in strada. Lo riconoscono e lo salutano: lui sorride e alza il pollice, regalando alla compagnia un incontro parecchio difficile da mettere in preventivo.

Attualmente in viaggio con il figlio Santiago, il conduttore sembra già essersi perfettamente calato nell’atmosfera americana, anche in auto. Al posto di un classico SUV, guida, infatti, un Ford Bronco. Il grosso fuoristrada nero tradisce la propria identità in diversi punti e uno dei più evidenti è lassù, sul tetto rigido, diviso nei caratteristici pannelli removibili. Poi l’occhio cade sulla coda, con la ruota di scorta esterna e quei fanali verticali che completano un insieme difficile da scambiare per qualcos’altro. Insomma, anche lontano dagli studi televisivi De Martino ha trovato il modo di farsi notare.

Via tetto e portiere, l’avventura può cominciare

Il tetto diviso in pannelli serve a qualcosa di più che rendere riconoscibile il Bronco. Le varie sezioni possono essere tolte e, se vogliamo andare ancora oltre, la Casa dell’Ovale Blu permette di fare lo stesso con le portiere, stivabili nel vano di carico. Una scelta piuttosto radicale per chi è abituato ai normali SUV, dove al massimo si apre il tettuccio. Sul fuoristrada americano, invece, si può lasciare scoperta buona parte dell’abitacolo e cambiare parecchio il rapporto con ciò che succede all’esterno.

L’asfalto finisce? Pazienza. Il Bronco nasce preparato anche a questa eventualità e può contare sulla trazione integrale, accompagnata da una serie di programmi pensati per cambiare il comportamento della vettura in base a quello che passa sotto le ruote. Ford li chiama G.O.A.T. Modes, sigla dietro la quale si nasconde il ben più esplicito “Goes Over Any Type of Terrain”. Fango, sabbia o rocce possono così richiedere regolazioni differenti, selezionabili direttamente dal guidatore. Per De Martino, almeno nel video diventato virale, il terreno da affrontare appare decisamente meno avventuroso: una normalissima strada di Los Angeles.

Una forza da fuoristrada

Porte e tetto removibili raccontano soltanto una parte del carattere del Bronco. Sotto il cofano trova posto un V6 EcoBoost biturbo da 2,7 litri, capace di sviluppare 335 CV e 563 Nm di coppia. Il cambio automatico dispone di 10 rapporti e, quando l’asfalto lascia spazio a qualcosa di meno regolare, ci sono anche le ridotte. In quei frangenti correre interessa relativamente: con il Trail Control si può impostare una velocità bassa e affidare alla vettura stessa la gestione di acceleratore e freno, lasciando al conducente il compito di decidere dove mettere le ruote.

Per un fuoristrada di queste dimensioni riuscire a girare nello stretto può diventare una faccenda seria. Ford ci ha pensato con il Trail Turn Assist, sistema capace di ridurre il raggio di sterzata fino al 40% supportando il Bronco in curva. Acqua in vista? Anche lì il gigante americano ha qualche carta da giocare e può affrontare guadi profondi fino a 80 centimetri. Difficile pensare che De Martino avrà bisogno di simili capacità mentre attraversa Los Angeles, ma un aiuto è sempre ben accetto.