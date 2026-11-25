Sylvester Stallone ha un debole per le auto d'epoca, ma negli anni si è fatto anche costruire un SUV su misura in cui poter lavorare durante gli spostamenti

Getty Images La Ferrari e le altre auto di Sylvester Stallone

Se Arnold Schwarzenegger ha un debole per i mezzi militari, Sylvester Stallone, potendo scegliere, preferisce mettersi al volante di una vecchia Chevrolet. E pazienza se per guidarla occorre rinunciare a buona parte delle comodità a cui Hollywood lo ha abituato. Di automobili con qualche decennio sulle spalle ne sono passate parecchie dal suo garage, comprese alcune italiane.

La Cadillac su misura e la Ferrari del 1972

Dato il tempo speso in macchina Stallone si era rivolto nel 2019 a Becker Automotive Design, commissionando un allestimento su misura della Cadillac Escalade ESV: tra l’acquisto del SUV e le modifiche aveva speso quasi 410.000 dollari. Dalle due poltrone reclinabili posteriori l’attore poteva lavorare al computer oppure godersi un film su uno schermo da 43 pollici. Persino i tavolini erano rivestiti in legno di frassino giapponese. Nonostante abbia contribuito allo sviluppo della vettura, Stallone l’ha sfruttata poco e già nell’agosto del 2020 l’ha rimessa in vendita a 350.000 dollari.

Non deve essere stato così facile separarsi da una Ferrari 365 GTC/4 del 1972, che Michael Ovitz, uno degli agenti più influenti dell’industria cinematografica americana, gli vendette verso la metà degli anni Ottanta. Nera fuori e dentro, la creatura di Maranello rientra in una famiglia di appena 505 esemplari e monta un dodici cilindri da 4,4 litri. All’epoca il Cavallino Rampante aveva pensato di rivolgersi anche ai guidatori spesso in viaggio: il servosterzo era di serie. Un rivenditore di auto storiche di St. Louis ha aperto un annuncio nel marzo del 2025 dove chiedeva 229.900 dollari per l’esemplare appartenuto a Sly.

Due Corvette a distanza di quasi sessant’anni

Qualche anno prima, nel febbraio del 2021, il titolare di una concessionaria del Tennessee si era scomodato personalmente per recapitare a Stallone, in Florida, una Chevrolet Corvette C8 Convertible. E definirla vistosa suona quasi riduttivo, con la tonalità Rapid Blue scelta dall’attore, ripresa in parte anche dai rivestimenti dell’abitacolo.

L’anno seguente la star di Rocky e Rambo raccontò alla Gazzetta dello Sport di essersi pure regalato una Corvette del 1962: interessante soprattutto se consideriamo la collocazione nella storia del modello. Di lì a pochi mesi avrebbe infatti debuttato la seconda generazione, la celebre Sting Ray. All’ultimo anno della C1 risale l’introduzione del V8 da 5,4 litri, mentre sulla C8 il motore a otto cilindri da 6,2 litri è stato spostato alle spalle del guidatore.

Tra le macchine con cui Stallone è stato fotografato a Beverly Hills non va dimenticata una Ford Highboy Hot Rod. La linea riprende quella delle Ford del 1932, sebbene abbia ben poco di una normale macchina degli anni Trenta, come suggerisce la differenza di larghezza tra le gomme anteriori e quelle posteriori. A muovere la scoperta, costruita partendo da una Dearborn Deuce, è un motore Chevrolet da 6,3 litri e 330 CV, da gestire in poco più di tre metri e mezzo di automobile.

I Mercenari 3: il film di Patrick Hughes su Italia 1

Su Italia 1 questa sera divampa l’azione: ne I Mercenari 3, film del 2014 diretto da Patrick Hughes, Stallone torna a vestire i panni di Barney Ross. A dargli parecchio filo da torcere è un vecchio conoscente, Conrad Stonebanks, interpretato da Mel Gibson. Barney prova a cambiare le carte in tavola affidandosi a un gruppo di mercenari più giovani. Tra le nuove aggiunte al cast della saga spiccano i nomi di Harrison Ford e Antonio Banderas.