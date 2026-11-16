Nello Ugolini ricordava quanto fosse prudente al volante. Le sue parole e i ricordi di Valerio Moretti riportano alle auto di Tazio Nuvolari fuori pista

Ufficio Stampa Lancia/Getty Images Le auto di Tazio Nuvolari fuori pista

I successi in pista di Tazio Nuvolari lo hanno reso un’icona. Eppure, dietro quello stile spettacolare con cui si faceva largo tra gli altri piloti c’era un uomo attento a non prendere rischi inutili, come ricordava Nello Ugolini. Fa un certo effetto sentirlo dire dello stesso uomo in grado, con un’Alfa Romeo Tipo B, di battere Mercedes e Auto Union al Nürburgring, nel 1935. E nello stesso anno, lungo l’autostrada Firenze-Mare, superò con la Bimotore i 323 km/h di media sul miglio lanciato. A 134 anni esatti dalla nascita del pilota, avvenuta il 16 novembre 1892 a Castel d’Ario, vale la pena chiedersi che cosa guidasse una volta sceso dalla macchina da corsa.

Una piccola Renault con il motore dietro

Secondo Ugolini, Nuvolari sceglieva spesso le Renault perché a Mantova era amico del concessionario della marca. Valerio Moretti, che coordinava l’incontro, ricordava di averlo visto proprio con una 4 CV, senza precisarne l’anno né l’allestimento. Aveva ipotizzato che la scelta avesse a che fare con il passato del pilota all’Auto Union e con il presunto contributo di Ferdinand Porsche al progetto francese, ma non escludeva a priori la teoria di Ugolini.

Al Salone di Parigi dell’ottobre 1946 il pubblico vide per la prima volta la vettura, progettata da Renault in segreto durante la guerra. In 3,60 metri ospitava quattro persone, con il motore montato dietro l’abitacolo. La sigla indicava i cavalli fiscali francesi: al debutto il quattro cilindri da 760 cm³ ne erogava 17, trasmessi alle ruote posteriori da un cambio a tre marce. Entrata in produzione nel 1947 e uscita di scena nel 1961, la 4 CV venne costruita in più di un milione di unità.

La Lancia Augusta con targa di Mantova

Tra le auto di servizio Moretti ricordava le Alfa Romeo e la Horch del periodo Auto Union. Per la Lancia Augusta, invece, citava i documenti che diceva di aver consultato, dai quali risultava l’appartenenza e una targa di Mantova.

La Casa torinese aveva presentato il modello al Salone di Parigi 1932 e lo avrebbe poi costruito anche in Francia con il nome di Belna. La berlina a quattro porte faceva a meno del telaio separato grazie alla carrozzeria portante, una soluzione poco comune all’epoca. Montava un V4 di 1.196 cm³ da 35 CV e adottava freni a comando idraulico, ancora poco diffusi in Europa.

La Fiat 1500 a sei cilindri

Fra le vetture possedute da Nuvolari, Moretti citava anche una Fiat 1500, senza indicarne la serie. Il nome, in questo caso, rimanda alla 1500 del 1935, da non confondere con la berlina omonima degli anni Sessanta. Il modello di lancio montava un sei cilindri di 1.493 cm³ da 45 CV e aveva una carrozzeria disegnata tenendo conto della resistenza all’aria.

L’albero di trasmissione passava dentro la trave centrale del telaio, così da abbassare il piano della vettura e rendere più agevole salire a bordo. Per quanto riguarda invece la stabilità, l’avantreno a ruote indipendenti dava un contributo prezioso. Il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino conserva un telaio della 1500 del 1935. Senza la carrozzeria, la trave centrale si vede bene ed è proprio il telaio separato a distinguere la Fiat dalla Lancia Augusta.