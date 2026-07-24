Ufficio Stampa McLaren/Getty Images The Weeknd: l'hypercar del cantante protagonista del videoclip Starboy

Venerdì, sabato e domenica: The Weeknd si prende San Siro per tre concerti consecutivi, tutti esauriti da tempo. Il 24, 25 e 26 luglio Milano sarà l’unica fermata italiana dell’After Hours Til Dawn Tour e in scaletta troverà quasi certamente spazio Starboy, brano del 2016 al quale è legata una delle sue automobili più famose.

Nel video Abel Tesfaye compare inizialmente davanti alla propria versione del passato, riconoscibile dalla capigliatura che ne aveva accompagnato l’ascesa. La elimina, si taglia i capelli e distrugge con una croce luminosa quanto gli ricorda la vita precedente, poi scende nel garage e sale su una McLaren P1 rossa. Al suo fianco, sul sedile normalmente riservato a un passeggero, c’è una pantera nera.

Vista la presenza tanto evidente della vettura, in molti avevano pensato a un accordo pubblicitario concluso con McLaren in occasione delle riprese. Le cose stavano diversamente: John Paolo Canton, allora addetto alle pubbliche relazioni del marchio, spiegò a Billboard che l’esemplare apparteneva già al cantante. The Weeknd, insomma, non aveva ricevuto una P1 da usare nel videoclip, ma aveva semplicemente aperto il proprio garage.

La McLaren P1 da 916 CV

Presentata nel 2013, la McLaren P1 nasce con l’obiettivo di trasferire sulla strada alcune soluzioni sviluppate nelle competizioni. I 200 km/h arrivano dopo appena 6,8 secondi, quasi prima di avere il tempo di rendersi conto della velocità raggiunta. Per i 100 ne servono 2,8 e l’accelerazione termina soltanto a quota 350 km/h, dove interviene il limitatore elettronico. Il peso a secco, intanto, rimane inferiore a 1.400 kg.

A produrre simili numeri ci pensa un V8 biturbo di 3,8 litri e la componente elettrica, capaci insieme di offrire 916 CV. Tutti i 900 Nm disponibili finiscono sull’asse posteriore e passano attraverso una trasmissione a doppia frizione con sette marce, parti di una meccanica che chiarisce bene la fama conquistata dalla P1 fra le hypercar della propria generazione.

McLaren ne ha costruiti soltanto 375 esemplari stradali. La rarità ha contribuito ad aumentarne il valore nel tempo, tuttavia nel caso di The Weeknd conta altrettanto il legame con Starboy. La vettura viene citata già nel testo della canzone e nel video assume il ruolo di simbolo del successo raggiunto: accompagna il protagonista nella scena conclusiva e chiude il passaggio dalla vecchia immagine alla nuova.

Il brano realizzato insieme ai Daft Punk arrivò in testa alla Billboard Hot 100 e anche l’album omonimo debuttò al primo posto negli Stati Uniti, consolidando il salto di The Weeknd verso una dimensione ancora più pop. A distanza di dieci anni, la P1 rossa rimane legata a quella svolta quasi quanto il nuovo taglio di capelli mostrato dal cantante.

Tre concerti a Milano

Dopo la P1 vista nel videoclip, Starboy passerà dalle casse di San Siro. The Weeknd occuperà lo stadio milanese venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio 2026, tre appuntamenti consecutivi inseriti nell’After Hours Til Dawn Tour.

Prima di lui toccherà a Playboi Carti, scelto come artista d’apertura della parte europea. Il concerto ripercorre oltre quindici anni di musica firmata Abel Tesfaye. I brani di After Hours e Dawn FM si alternano a quelli dell’album Hurry Up Tomorrow, con Blinding Lights e The Hills fra i passaggi maggiormente attesi. Troverà naturalmente posto anche la canzone che, dieci anni fa, portò davanti alle telecamere la McLaren personale del cantante.