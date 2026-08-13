Ufficio Stampa BMW/Getty Images Thomas Ceccon: una BMW iX3 tra presente e sogno Porsche

Dall’ottavo tempo delle semifinali al record italiano passano quasi due secondi, quelli tolti ieri da Thomas Ceccon al proprio limite nei 200 dorso. L’azzurro aveva raggiunto la finale per ultimo e dalla corsia laterale ha provato a restare vicino a Hubert Kos fin dalle prime vasche, pagando qualcosa soltanto nel finale e difendendo il terzo posto dal ritorno degli avversari.

Il cronometro si è fermato a 1’53”96, quindici centesimi dietro il greco Apostolos Siskos e abbastanza presto da rendere meno “maledetti” quei 200 dorso affrontati tante volte controvoglia in allenamento. Il bronzo degli Europei di Parigi, però, non gli vale una giornata libera: stamattina l’azzurro ha disputato le batterie dei 50 dorso e alle 19 tornerà in acqua per la semifinale. Poi spunta la strada, dove da quattro mesi Ceccon può contare su un altro tipo di scatto.

BMW iX3, Thomas Ceccon porta la Neue Klasse in garage

Quattro mesi fa Thomas Ceccon è entrato da Autogemelli, a Vicenza, e ne è uscito con una BMW iX3 nuova di zecca. La vettura consegnata è grigia e sul muso il doppio rene ha cambiato faccia rispetto alla vecchia generazione: le foto non mentono. Nel 2024, però, alla domanda sull’auto dei sogni il nuotatore aveva dato una risposta diversa. “Una Porsche”, aveva detto senza aggiungere altro, e il sogno resta evidentemente parcheggiato da qualche parte, mentre per adesso nel garage è entrato il SUV elettrico con cui la Casa tedesca ha inaugurato la Neue Klasse.

La iX3 affidata a Ceccon misura 4,78 metri, una lunghezza importante che i designer hanno cercato di alleggerire lavorando soprattutto sul frontale, dove il classico doppio rene è diventato stretto e verticale come sui modelli degli anni Sessanta. Intorno rimane una carrozzeria piuttosto pulita, priva delle nervature profonde e delle prese d’aria che negli ultimi anni avevano reso parecchie BMW immediatamente riconoscibili, nel bene o nel male. “Ma dove sono finite le maniglie?”. Prima di aprire le portiere quasi viene da domandarselo e non è una questione di miopia. I designer hanno infatti deciso di nasconderle, preferendo mettere in risalto i cerchi da 22 pollici.

Lo scatto è fulmine: 469 CV e 645 Nm

Per rimediare al peso di oltre 2.300 kg, BMW ha deciso di affidarsi a due motori elettrici, uno dei quali muove le ruote anteriori e l’altro quelle posteriori, per un totale di 469 CV. Appena si affonda il piede destro arrivano anche 645 Nm di coppia e tutta quella massa impiega 4,9 secondi per raggiungere i 100 km/h, mentre la progressione si interrompe a 210 km/h, più che sufficienti su un modello nato soprattutto per macinare chilometri.

Salti in macchina e l’assillo del pieno (di elettroni) non rovina la giornata. Con una batteria da 108,7 kWh, la Casa tedesca promette tra 679 e 805 km di autonomia: mezza Italia la attraversi senza fermarti. E quando arriva il momento di attaccare il cavo? Con una colonnina potente, la iX3 può ricaricare fino a 400 kW. Dieci minuti possono così aggiungere 372 km di percorrenza. Si scende, si sgranchiscono le gambe e si riparte. Non serve organizzare una seconda giornata di viaggio intorno alla sosta, ma per Ceccon sarà lo stesso un’attesa insolita: in piscina dieci minuti sono un’eternità.