Ufficio Stampa Porsche/Getty Images Ultimo: l’auto sembra fatta per il palco

Riservato nella vita privata, molto meno quando sale sul palco. Ultimo ha costruito la propria immagine pubblica sul contrasto tra parole intime e melodie da confessione collettiva: così ha scalato le classifiche commerciali, così ha riempito stadi. E anche l’auto associata al cantautore romano sembra mostrare una doppia natura. Stando al materiale trapelato in rete, Niccolò Moriconi (il suo vero nome) guiderebbe una Porsche 911 della generazione 992, in versione Carrera GTS e con carrozzeria Lava Orange.

Il lato più sportivo e brillante del cantautore romano

Tutto si può dire, tranne che sia una scelta timida: il colore arancione acceso cancella sul nascere qualsiasi tentativo di anonimato, ma è il modello a raccontare meglio il gusto del proprietario. Invece di esagerare nei toni, la 911 mantiene una sagoma specifica, quasi conservatrice, che nasconde una meccanica capace di mettere in riga parecchie sportive sopra le righe.

Rispetto ad altre versioni della famiglia 911, la sigla GTS sceglie una via di mezzo. Non è la versione d’ingresso, ma nemmeno la più estrema da pista. Comfort e prestazioni convivono senza pestarsi i piedi, con un’impostazione più aggressiva rispetto alle Carrera tradizionali ma lontana dalle soluzioni radicali delle varianti GT.

La Porsche 911 Carrera GTS della generazione 992 monta un sei cilindri boxer biturbo da 3.0 litri capace di sviluppare 480 CV. A seconda della configurazione cambiano le performance, fino a scendere intorno ai 3,3 secondi nello 0-100 e a raggiungere una velocità massima di oltre 300 km/h. Mettersi al volante richiede una certa dose di coraggio, insieme a un senso di responsabilità: se la sottovaluti, te ne penti. Una 911 GTS resta utilizzabile su strada a patto di ritenere “normale” sfrecciare a bordo di una vettura larga e bassa, pronta a trasformare ogni accelerazione in una piccola questione morale.

Nel panorama dei social conta sapersi presentare, non esitare a rischiare nel look. La colorazione Lava Orange sembra sposarsi bene con il lato più teatrale di Ultimo, tanto sul palcoscenico quanto nella vita quotidiana. Su una 911, l’arancione funziona perché rompe la sobrietà classica del modello facendo a meno di snaturarlo.

Per Ultimo la coerenza è l’essenza di ogni cosa. Nella sua musica tornano spesso i quartieri, il bisogno quasi ostinato di arrivare da qualche parte e la Porsche in tonalità arancione mostra il capitolo successivo. Partito da Roma, oggi può permettersi un’icona tedesca, l’esatto opposto della banalità su ruote.

Il successo corre in arancione

L’attualità, però, porta soprattutto verso il palco. A Tor Vergata si è raggiunto il punto d’arrivo dell’ennesima estate da incorniciare. “La Favola Per Sempre”, in scena il 4 luglio 2026, ha raccolto un pubblico gigantesco e ha dato la misura del salto compiuto da Ultimo negli stadi e nei grandi eventi. Davanti a circa 250.000 persone, il cantautore romano ha trasformato la dimensione personale delle sue canzoni in una celebrazione collettiva.

Dal pianoforte agli stadi, dalle canzoni scritte come ferite aperte a un raduno capace di paralizzare Roma sud, il cantante continua a giocare sullo stesso terreno: emozione popolare e ambizione enorme. Con una 911 Lava Orange sullo sfondo, giusto per evitare il rischio di risultare troppo discreto.