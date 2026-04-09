Ospite d'onore a Stanno tutti invitati, il nuovo show di Pio e Amedeo in onda su Canale 5, Umberto Tozzi non perde la conclamata eleganza mentre sale in auto

Ufficio Stampa BMW/Getty Images Umberto Tozzi, sfoggio di eleganza in auto: il SUV ammiraglia dell'ospite di Stanno tutti invitati

Alcune icone non hanno bisogno di presentazioni, proprio come l’auto di Umberto Tozzi, degna di una carriera vissuta costantemente sotto le luci della ribalta. Tra gli ospiti d’onore di Stanno tutti invitati, il nuovo show di Pio e Amedeo su Canale 5, l’artista guarda all’ingegneria tedesca, che ha per armi migliori l’eleganza e la forza silenziosa. Si incontrano così due realtà accomunate da uno stile raffinato.

L’ammiraglia SUV: quanto costa

In un post condiviso sui social, Birindelli Auto annunciava la collaborazione con Umberto Tozzi in vista de L’ultima notte rosa – The Final Tour, suggellata da una visita del cantante in concessionaria. Nel video lo vediamo sorridente accanto a una BMW X7, la massima espressione del lusso a ruote alte della Casa bavarese. I 5.181 mm di lunghezza collocano il SUV full-size in diretta concorrenza con icone quali la Range Rover e la Mercedes GLS, a un prezzo di circa 114.000 euro.

Anche se il debutto nel 2019 sembra ormai lontano, l’aggiornamento del 2022 ha dato una cattiveria estetica necessaria a un’ammiraglia contemporanea. All’atto pratico, il passo di 3.105 mm regala ai passeggeri ampia libertà, e poi c’è la questione del peso. Sulla carta, 2,7 tonnellate dovrebbero essere un limite, invece le sospensioni pneumatiche di serie tengono le buche e il rumore dell’ambiente esterno a debita distanza.

Motori e performance: il ritmo del tour

Tutte dotate di tecnologia mild hybrid (MHEV) 48V e trazione integrale xDrive, le motorizzazioni della BMW X7 spaziano dalla xDrive40d (diesel da 352 CV) congeniale nelle lunghe percorrenze grazie alla coppia elevata, alla xDrive40i a benzina da 381 CV. Il picco delle prestazioni lo raggiunge il V8 biturbo da 530 CV della versione M60i xDrive, che impiega meno di 5 secondi a coprire lo “0-100”.

Oltre alla potenza, i propulsori offrono una capacità di traino fino a 3.500 kg, sbalorditiva anche perché sugli interni il costruttore non si è per nulla risparmiato. In un ambiente dominato dal doppio display curvo BMW iDrive e da materiali nobili come la pelle Merino, l’abitacolo può ospitare sei o sette passeggeri e si allinea alla qualità della prestigiosa Serie 7.

Ogni dettaglio è pensato per il benessere: dai sedili massaggianti al tetto panoramico Sky Lounge, fino all’impianto audio Bowers & Wilkins, e la vettura rappresenta una sala d’ascolto ideale. Con un bagagliaio che varia da 750 a 2.120 litri, lo spazio non è mai un problema, nemmeno quando si tratta di trasportare l’attrezzatura necessaria per una vita on the road.

Stanno tutti invitati: il divertimento non può mancare

Il viaggio di Umberto Tozzi tra musica e auto incrocia anche il grande schermo televisivo. Giovedì 9 aprile, l’artista sarà tra i super ospiti di Stanno tutti invitati, lo show evento di Pio e Amedeo in onda in prima serata su Canale 5. Dalla ChorusLife Arena di Bergamo, il duo foggiano celebrerà i suoi 25 anni di carriera insieme a un cast stellare che include Amadeus, Vanessa Incontrada, Gigi D’Alessio e i The Kolors. Si preannuncia una serata all’insegna del divertimento e della grande musica, un appuntamento imperdibile per il quale, proprio come suggerisce il nome del programma, nessuno può mancare all’appello.