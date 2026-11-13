Getty Images Valeria Marini al volante, Alberto Sordi in allarme: il retroscena del provino di Incontri proibiti

Sarà che la prudenza non è mai troppa, soprattutto su un’auto. Appena Valeria Marini saliva al volante di una Fiat Tipo sul set di Incontri proibiti, nel 1998, la preoccupazione cominciava ad assalire Alberto Sordi. Attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl ricorda ancora con affetto il periodo trascorso accanto al mitico attore romano, tra le risate e un curioso episodio a tema motori.

Alberto Sordi e la paura di fare un incidente

Valeria Marini si trovava negli Stati Uniti quando ricevette la proposta di lavorare con Alberto Sordi: inizialmente pensò a uno scherzo. L’appuntamento arrivò poco dopo, da Rocchetti, dove l’attore doveva provare alcune parrucche. Quando Sordi le aprì la porta, la diva dai baci stellari – raccontò lei al Corriere della Sera nel luglio 2022 – rimase pietrificata.

Una scena del provino era prevista in automobile. Marini interpretava Federica, una giovane infermiera, e Sordi era seduto accanto a lei. Il problema? La futura protagonista era piuttosto distratta, tanto che l’attore si preoccupava di ciò che accadeva sulla strada.

In un’intervista a Red Carpet Magazine, Marini ha raccontato che Sordi interrompeva continuamente le battute per avvertirla della presenza di un camion. Non era stabilito dal copione: temeva davvero che potesse andare a sbattere, e le raccomandazioni continuarono anche durante le riprese. Dalle parole di Marini traspare un sincero affetto per il collega, che la chiamava affettuosamente “Bella mia” e volle averla al suo fianco in numerose occasioni pubbliche.

Fiat Tipo: la berlina italiana protagonista del film

Dieci anni prima di finire sullo schermo con Valeria Marini, la Fiat Tipo aveva preso il posto della Ritmo. Presentata il 26 gennaio 1988, occupava poco spazio fuori e poteva accogliere fino a cinque persone: il titolo di Auto dell’Anno nel 1989 fece capire che la Casa torinese aveva fatto centro. Il portellone era in materiale composito per risparmiare peso, ma la chicca emergeva una volta seduti al volante: su alcune versioni la velocità appariva in cifre sul cruscotto.

Disponibile con motori a benzina e diesel, la Tipo esprimeva pure un carattere sportivo, quello della Sedicivalvole, spinta da un due litri da 145 CV. La produzione italiana chiuse i battenti nel 1995, anno del debutto di Bravo e Brava.

Grande Fratello Vip: il televoto di venerdì 13 novembre

Venerdì 13 novembre 2026 il Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Supportata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, la padrona di casa Ilary Blasi condurrà la diciottesima puntata con Valeria Marini ancora in gara. Dopo aver verbalmente affrontato Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, lo scorso lunedì la showgirl ha atteso il verdetto del televoto fino all’ultimo insieme a Carmen Di Pietro. Il pubblico ha salvato Marini e a lasciare la Casa più spiata è stata Di Pietro.

Nei giorni successivi le incomprensioni tra Valeria e le due finaliste sono tornate a galla durante una chiacchierata con Alex Belli, rientrato nella Casa come ospite. Al televoto il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare tra Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi.