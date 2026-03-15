Ufficio Stampa Smart/Getty Images Veronica Gentili, conduttrice de Le Iene, non può mai rinunciare all'agilità della sua auto preferita

Sopravvivere nel traffico: Veronica Gentili non ha esitazioni su quale sia la sua priorità in auto. La conduttrice de Le Iene, che di Roma conosce ogni buco e ogni scorciatoia, ha un lungo legame con la citycar per eccellenza, da lei eletta a compagna di vita inseparabile, un’estensione del dinamismo quotidiano.

Quanto vale l’auto della conduttrice

Se passi dai talk show d’approfondimento giornalistico ad affiancare Max Angioni al timone del dinamico Le Iene vuoi farla facile al volante. Veronica ha spesso ironizzato sul suo rapporto con i motori, definendo la sua Smart un’auto “for dummies”. Il motivo? La semplicità disarmante nel trovare un buco dove infilarsi e la comodità del cambio automatico, che nel traffico delle grandi città ti fa risparmiare un sacco di tempo. Anche sul piano economico resta una scelta valida: sul mercato dell’usato una Smart ForTwo si trova oggi tra circa 3.000 e 12.000 euro, a seconda dell’anno e dei chilometri.

Negli anni da conducente la Gentili ha cambiato diverse Smart, ricordandone alcune con particolare affetto e un pizzico di autoironia. Ai microfoni di Drive Up ha raccontato di averne avute tre: una rossa e una gialla che lei stessa descrive come un’auto “tipo Ape Maia”, tanto sgargiante nella livrea da renderle impossibile muoversi in incognito. Ma cosa rende la Smart un oggetto del desiderio così persistente? Nata a fine anni ’90, la ForTwo ha superato il concetto di mini-utilitaria per imporsi come progetto radicale. Con una lunghezza che oscilla tra i 2,5 e i 2,7 metri, è l’unica capace di girare su sé stessa grazie a un raggio di sterzata ridottissimo.

Il design segue la sicurezza: la cellula Tridion funge da gabbia d’acciaio esterna, proteggendo gli occupanti e rendendo la linea della Fortwo subito riconoscibile. Nonostante il motore (spesso un 1.0 benzina o il leggendario 0.8 diesel CDI) sia montato dietro, il bagagliaio riesce incredibilmente a offrire dai 220 ai 340 litri di spazio, quanto basta per la borsa della palestra e i copioni della serata.

Il dettaglio che ha conquistato Veronica Gentili, però, resta il cambio. Che si tratti del vecchio robotizzato Softouch o del più moderno doppia frizione Twinamic, la filosofia Smart esclude il pedale della frizione. Eliminare lo stress del cambio marcia continuo favorisce il comfort a bordo, permettendo di concentrarsi appieno in vista di un servizio o nella gestione l’agenda. La velocità massima autolimitata a circa 150 km/h e i consumi nell’ordine dei 4-5 l/100 km fanno a loro volta sì che la ForTwo sia la regina del pragmatismo.

Le Iene: energia in studio e al volante

La padronanza mostrata da Veronica Gentili a Le Iene sembra figlia della stessa logica dei suoi spostamenti: massima resa nel minor spazio possibile. Il programma di Italia 1 richiede una conduzione pungente e sempre sul pezzo, doti che si sposano bene con lo stile di vita “smart” della giornalista.

Proprio come lo storico show Mediaset, che fa della velocità e dell’impatto immediato la propria forza, anche l’auto di Veronica Gentili rivela un carattere deciso: niente fronzoli, tanta sostanza e la determinazione ad arrivare laddove gli altri, bloccati in doppie file chilometriche, non possono nemmeno sognare. È evidente: la Smart resta il “taglio sartoriale” su misura per la “Iena” più elegante della TV.