Getty Images Le auto di Vin Diesel: anche fuori dal set conta la potenza

Vin Diesel e Dominic Toretto hanno almeno una cosa in comune: la passione per le muscle car americane con tanti cavalli, talvolta persino troppi. Alcune delle vetture usate sul set di Fast & Furious, l’attore americano se le è portate a casa, altre le ha ricevute in regalo. Eppure, la sua storia automobilistica comincia con una Chevrolet pagata appena 175 dollari in quello che aveva tutta l’aria di un affare, finché non fu messa in moto.

La prima auto

In un’intervista a Top Gear per la promozione di Fast & Furious 7, lo stesso Diesel ha rivelato che la sua prima auto era una Chevrolet Monte Carlo del 1978, acquistata a un’asta di New York. Le regole vietavano di mettere in moto: si poteva aprire il cofano e sperare di trovare il motore in buone condizioni.

Sborsò 175 dollari, convinto di aver fatto un colpo di fortuna, prima che il viaggio sulla West Side Highway gli impartì un’amara lezione: nello specchietto retrovisore scorgeva soltanto una nuvola di fumo blu. Non poteva esserci debutto meno glorioso per il futuro volto della saga in grado di trasformare le corse automobilistiche in uno spettacolo planetario.

Regali di compleanno

Con il successo sono cambiate le possibilità, il gusto per le americane di vecchia scuola è rimasto, però, quello degli inizi. Diesel ha raccontato di essersi tenuto alcune vetture utilizzate nei film, fra cui spicca la Chevrolet Chevelle rossa comparsa in Fast & Furious – Solo parti originali, il capitolo del 2009.

La regalò alla figlia, in occasione del suo primo compleanno. Nonostante la piccola potesse soltanto ammirarla, suo padre, aveva già rivolto lo sguardo al futuro. Per gli spostamenti quotidiani, invece, all’epoca dell’intervista usava una GMC Yukon con i seggiolini dei bambini perché anche il buon Dom, una volta spenti i riflettori, deve pensare alla praticità.

Nel luglio 2019 è toccato a Vin Diesel ricevere un regalo fuori misura. Sul set di Fast & Furious 9, la troupe e il regista Justin Lin gli hanno fatto avere una Dodge Charger Tantrum del 1970, preparata da SpeedKore: l’espressione dipinta sul suo volto nel video pubblicato su Instagram la dice lunga sullo stupore provato.

La carrozzeria impiega numerosi componenti in fibra di carbonio, ma il vero piatto forte è il motore: un V8 Mercury Racing di 9 litri con due turbocompressori, capace di erogare 1.650 CV con carburante da competizione. Il cambio? Manuale a sei marce. Diesel, visibilmente emozionato, ha rivolto un pensiero anche all’amico Paul Walker, scomparso nel 2013.

Fast & Furious 6 su Italia 1

La pensione può attendere, soprattutto quando a bussare alla porta è Luke Hobbs. L’agente ha bisogno di Dominic Toretto e Brian O’Conner, chiamati a fermare la banda del criminale Owen Shaw in Fast & Furious 6, diretto da Justin Lin. E la ricomparsa di Letty, creduta morta da Dom, rischia di mandare all’aria ogni piano. Il film con Vin Diesel sarà trasmesso questa sera, lunedì 26 ottobre 2026, su Italia 1 alle 21.20.

Fra le auto del sesto capitolo compare una Dodge Charger Daytona del 1969, guidata proprio da Toretto. Un’altra americana con cui seminare il caos sullo schermo, mentre la Monte Carlo fumante degli inizi rimane, per fortuna, soltanto un ricordo.