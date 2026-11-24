Getty Images Vincent Cassel, che fine ha fatto la sua prima auto? L'attore non lo dimentica

Dalle banlieue parigine ai blockbuster hollywoodiani. Non si è mai posto limiti Vincent Cassel, che ieri, lunedì 23 novembre 2026, ha festeggiato i sessant’anni, dopo una carriera di successi in Francia e negli Stati Uniti. Tra i personaggi interpretati, spicca Vinz, il ragazzo ribelle protagonista de L’odio, film del 1995 diretto da Mathieu Kassovitz. In quella produzione, l’attore disse addio alla sua prima automobile, una Renault 20 verde che arrivò al capolinea nel modo più rocambolesco possibile.

La Renault 20 nel film L’odio

Alla domanda su quale ricordo conservasse della prima vettura, Cassel indicò una Renault 20 verde, finita bruciata ne L’odio. Lui, Hubert Koundé e Saïd Taghmaoui interpretavano i ruoli principali del film, quelli di tre ragazzi della periferia parigina alle prese con le conseguenze di una notte di violenti scontri con la Polizia, scoppiati dopo il grave ferimento di un giovane durante un intervento degli agenti.

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Girato in bianco e nero, il film affronta le tensioni sociali delle banlieue e conquistò il premio per la miglior regia al Festival di Cannes del 1995. Per Cassel rappresentò una svolta professionale: il personaggio di Vinz gli diede una notorietà che avrebbe poi consolidato lavorando anche fuori dalla Francia.

Nel film compare una Renault 20 TS del 1981 ed era proprio lei l’auto di Cassel, come ha confermato lui stesso in un’intervista a Caradisiac, ricordando che la sua prima vettura era stata bruciata nelle riprese. Non è invece documentato come fosse stata scelta per le riprese o se l’attore avesse ricevuto un compenso per metterla a disposizione della produzione.

La berlina che anticipò gli anni Ottanta

Al momento di lanciare sul mercato la 20, nel 1975, la Casa francese aveva in mente di affiancare un’alternativa meno costosa alla Renault 30. Per rendere il progetto sostenibile, si prese buona parte della carrozzeria della sorella maggiore, disegnata sotto la direzione di Gaston Juchet. Motori e allestimenti meno ambiziosi giustificavano prezzi ridotti.

Era una berlina lunga circa quattro metri e mezzo, con cinque porte e un portellone posteriore che facilitava l’accesso al bagagliaio, come aveva già fatto la Renault 16, alla quale la 20 si ispirava. Nel listino finirono motori a benzina e diesel, con cilindrate comprese fra 1,6 e 2,2 litri. La TS, come quella utilizzata ne L’odio, montava un quattro cilindri benzina di circa due litri, inizialmente da 110 CV.

Il marchio transalpino continuò a costruirla fino al 1984, superando i 600.000 esemplari prodotti. Il suo posto venne preso dalla Renault 25, chiamata a sostituire anche la 30.

L’auto dei sogni da bambino

Nella stessa intervista, Cassel raccontò di aver sognato da bambino la Batmobile, indicando invece nella Lotus di James Bond la propria automobile ideale. All’epoca guidava una Volkswagen VR6, che descrisse come sporca ma efficace.

L’attore confessò anche di apprezzare soprattutto la velocità e un buon impianto audio. Stando alle sue parole, il giorno dopo aver conseguito la patente viaggiò da Parigi a Nizza a 230 km/h.

La vecchia Renault verde rimane un episodio particolare della sua carriera: la prima automobile di Cassel finì sul set del film che contribuì a trasformarlo in una star del cinema francese.