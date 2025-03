Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Alef Aeronautics Il prototipo di auto volante non è fantasia

Il sogno dell’auto volante, un’immagine onirica alimentata dalla fantascienza per decenni, sta finalmente una realtà concreta, almeno sotto forma di prototipo. Oggi, questo tipo di veicolo non più oggetto di speculazione fantasiosa, grazie alle innovazioni messe in campo dalla Alef Model A, un veicolo elettrico con la capacità di decollare verticalmente.

Alef Aeronautics e il suo progetto di auto volante

La startup statunitense Alef Aeronautics ha progettato questo prototipo di auto volante, svolgendo i primi test a San Mateo, in California. Il veicolo, durante queste prove (documentate anche da un video), si solleva da ferma e vola a bassa quota sopra la città. Il CEO di Alef, Jim Dukhovny, ha dichiarato che l’ispirazione per questo progetto affonda le radici proprio nel celebre Dottor Brown di “Ritorno al Futuro II“, con la sua profetica affermazione del 1989: “Dove andiamo non c’è bisogno di strade“.

Sembra che quella battuta stia per trasformarsi in realtà, con un interessante parallelismo temporale: il progetto ha avuto inizio nel 2015, lo stesso anno in cui, nella finzione, “Doc” Brown e Marty McFly “ritornano” al futuro a bordo della leggendaria DeLorean.

Un decennio di lavoro

La squadra di Dukhovny ha dedicato un decennio di lavoro a questo progetto, mantenendo la massima riservatezza fino alla presentazione pubblica. La priorità assoluta è stata la sicurezza del veicolo, come dichiarato dall’azienda. La Model A è un’auto completamente elettrica che vanta un’autonomia di 320 km su strada e circa 180 km in volo. Un aspetto notevole del design è l’integrazione delle eliche all’interno della struttura, una scelta che mira a incrementare la sicurezza e ridurre la rumorosità.

Inoltre, il design della cabina è studiato per garantire la stabilità sia durante la guida su asfalto che in aria. Il prezzo previsto per questo innovativo veicolo si aggira intorno ai 300.000 dollari, e Alef ha già registrato migliaia di prenotazioni. Questo forte interesse iniziale sottolinea il fascino e il potenziale percepito in questa nuova forma di mobilità urbana. Immaginate un futuro in cui il traffico cittadino non sia più un incubo quotidiano, grazie alla possibilità di sorvolare le congestioni.

Una sfida ancora complessa

Tuttavia, il percorso verso la diffusione su larga scala delle auto volanti è costellato di sfide, sia a livello tecnologico che normativo. Sebbene la Model A rappresenti un significativo passo avanti, il miglioramento dell’autonomia delle batterie rimane un aspetto cruciale. Parallelamente, è imperativo sviluppare regolamenti chiari per la gestione del traffico aereo urbano.

Nel 2023, la Federal Aviation Administration (FAA) ha rilasciato un certificato speciale di aeronavigabilità per la Model A, un traguardo importante ma che non equivale ancora all’autorizzazione per l’uso quotidiano. Charles Leocha, presidente del gruppo Travelers United, stima che potrebbero volerci almeno un decennio prima di una regolamentazione completa delle auto volanti. Questa incertezza normativa rappresenta un freno per i potenziali acquirenti, poiché il veicolo, pur essendo tecnicamente pronto in forma di prototipo, non è ancora utilizzabile per le esigenze della vita di tutti i giorni. Inizio modulo

In poche parole, il futuro della mobilità si prospetta affascinante, ma richiederà tempo, investimenti e una solida cornice normativa per decollare pienamente. L’Alef Model A è un primo, entusiasmante passo in questa direzione.