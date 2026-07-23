Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF La tecnologia che rende le auto volanti una realtà più concreta

Il sogno delle auto volanti, per decenni confinato alle pagine della fantascienza, sta per compiere un balzo tecnologico decisivo verso la realtà quotidiana. Il settore dei mezzi electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) — velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale — sta vivendo una fase di accelerazione straordinaria, grazie a un’inedita contaminazione tecnologica proveniente dal mondo delle hypercar più estreme. La chiave di volta di questa rivoluzione risiede in un componente meccanico tanto piccolo quanto potente: il motore elettrico Helix SPX177.

L’eredità delle hypercar

L’innovazione che sta scuotendo il comparto aeronautico è, in realtà, un “ritorno alle origini”. Il motore SPX177, capace di erogare ben 884 CV, era stato originariamente sviluppato dallo specialista Helix nel 2023 per equipaggiare tre dei bolidi da pista più sofisticati al mondo: l’Aston Martin Valkyrie, la Czinger 21C e la McMurtry Spéirling. Oggi, questa tecnologia ad altissime prestazioni viene riconvertita per l’impiego aereo, promettendo di cambiare radicalmente le capacità di trasporto e l’autonomia dei futuri taxi volanti.

Una densità di potenza rivoluzionaria

Il vero punto di rottura rispetto al passato è rappresentato dalla creazione di un gruppo elettrogeno aeronautico tra i più leggeri e potenti mai realizzati. L’architettura prevede l’abbinamento del motore elettrico Helix a un motore diesel V12 aeronautico quad-turbo. Questo sistema integrato diventa il “cuore” ultrapotente per i sistemi multielica degli eVTOL, determinando un salto funzionale che gli esperti paragonano al passaggio tra un semplice ciclomotore e un minibus ibrido.

Le caratteristiche tecniche di questa unità sono impressionanti: la variante 100% avio, che condivide la filosofia di raffreddamento e la tecnologia elettromagnetica dei motori da pista, pesa appena 22 kg. Nonostante le dimensioni compatte, paragonabili a quelle di una pentola da cucina, il motore può erogare una potenza di picco fino a 563 CV (con 439 CV continui) e vanta un’efficienza di picco del 97%.

Risolvere il problema dell’autonomia

Perché questa innovazione è così vitale per il futuro della mobilità? Attualmente, il limite principale degli eVTOL elettrici a batteria è la scarsa autonomia. Questi mezzi consumano una quota sproporzionata di energia durante le fasi critiche di salita verticale, volo stazionario e transizione al volo in avanti. Una volta raggiunta la velocità di crociera, il fabbisogno energetico cala sensibilmente, ma le batterie attuali faticano a gestire i picchi iniziali senza scaricarsi rapidamente.

L’introduzione di un “range extender” leggero, derivato dal motore Helix, permette di superare questo ostacolo. Questo generatore di bordo può estendere significativamente la portata del volo e, cosa più importante, garantire che il velivolo abbia sempre energia a sufficienza per decollare e atterrare in sicurezza. Aziende come la Astro Mechanica stanno già lavorando intensamente per integrare queste soluzioni sia su aerei subsonici sia su velivoli a decollo verticale.

Verso una nuova mobilità urbana

L’arrivo di queste “auto volanti” potenziate non è più un’ipotesi remota. Con l’incremento dell’energia disponibile, i mezzi eVTOL potranno trasportare più passeggeri per distanze maggiori, rendendo fattibile l’idea di un trasporto aereo urbano ed extraurbano capillare ed efficiente. La mobilità del futuro si sposta dunque su una terza dimensione: grazie a motori nati per sfrecciare sull’asfalto dei circuiti, il cielo si prepara a diventare la nuova autostrada per una generazione di velivoli sicuri, potenti e versatili.