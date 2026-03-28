Che auto guida Zendaya, classe da vendere anche al volante

Ufficio Stampa Audi/Getty Images Auto di classe per Zendaya, ospite della seconda puntata del Serale di Amici 25

In ogni occasione, dal set al ruolo di ospite nella seconda puntata di Amici 25 in coppia con Robert Pattinson, la classe di Zendaya trasuda innegabilmente e la collezione di auto ribadisce i suoi gusti raffinati. Lasciate stare l’ostentazione fine a sé stessa, perché qui a farla da padrona sono mezzi solidi e performanti: una dualità che richiama la personalità dell’attrice di Dune e Spider-Man, una in grado di mescolare l’eleganza del red carpet alla praticità della vita quotidiana.

Lusso tedesco, muscoli americani

Zendaya sarà pure un prodotto di Hollywood, ma quando l’argomento del giorno sono le auto allora emerge in maniera prepotente la predilezione per l’ingegneria europea. Spesso è stata avvistata tra le strade di New York alla guida di una BMW X7 da 375 CV, che sembra fatta su misura perché a un look moderno abbina il massimo comfort.

La cattiveria agonistica parla un’altra linga, quella di Ingolstadt. La giovanissima star del cinema possiede, infatti, ben due Audi RS7, di cui la prima, un esemplare del 2017 da 560 CV, le ha fatto spesso da “complice” durante le sue uscite con la dolce metà Tom Holland tra le colline della California. Il secondo bolide dei quattro anelli, una RS 7 Sportback del 2021, arriva a toccare i 591 CV a coprire lo “0-100” in appena 3 secondi.

Il fascino intramontabile di Stoccarda

Nel parco macchine di Zendaya catturano poi l’attenzione due icone firmate Mercedes-Benz: una Classe E del 2013, testimone dei suoi esordi e dei tempi di Dancing with the Stars (l’equivalente dell’italiano Ballando con le stelle di Milly Carlucci), e una più formale Classe S del 2015. La seconda, ammiraglia da lusso, mette al riparo la ragazza da qualunque critica agli appuntamenti clou.

Neanche Zendaya può rinunciare a passare del tempo in famiglia, magari insieme al fratello Austin. In questi casi la scelta ricade sui giganti della strada come un Cadillac Escalade nero del 2017 e un Range Rover Sport HSE del 2020. Con un V8 sovralimentato e un prezzo di poco sotto i 200.000, il Range Rover è il carico pesante, un mezzo dove lusso e utilità viaggiano di pari passo.

Amici 25: glamour per uno show memorabile

Ma Zendaya non è solo motori e cinema internazionale; la sua capacità di connettersi con il pubblico la porta spesso a incrociare i palcoscenici più amati, anche in Italia. Sabato 28 marzo 2026, l’attrice è attesa a un momento imperdibile nel Serale di Amici.

Giunto alla sua 25esima edizione, il talent di Maria De Filippi conterà anche su Zendaya e Robert Pattinson, per una puntata che promette di bissare il successo d’ascolti del debutto. Le due star di Hollywood scenderanno sul “red carpet” dello studio per presentare il loro nuovo film, The Drama – Un segreto è per sempre. I ragazzi della scuola avranno un’occasione d’oro: ricevere consigli da chi, partendo da zero, è arrivata a dominare il mondo del cinema e della moda. Tra i giudici Amadeus e Gigi D’Alessio, e l’energia dei The Kolors, la presenza di Zendaya aggiungerà quel tocco di glamour che renderà lo show assolutamente memorabile.