Ufficio Stampa BMW/Getty Images Zeudi Di Palma, ospite a Belve, non può fare a meno di un'auto elettrica

Tra le vette innevate una nuova auto elettrica strega Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia, ospite della puntata di Belve in programma per mercoledì 7 febbraio in prima serata su Rai Due, si dichiara “totalmente addicted” della BMW iX3, mentre la sua vita privata finisce sotto i riflettori. La storia d’amore con la modella e attivista Scarlett Jade Plott profuma di libertà e nuovi inizi, esattamente come il salto generazionale che la Casa tedesca sta compiendo con il suo SUV.

Il test drive dell’ex Miss Italia: si volta pagina

Piuttosto che limitarsi al solito restyling di facciata, BMW strappa il foglio e ricomincia da zero. L’estetica massiccia degli ultimi anni non trova conferma, come si nota dalla calandra, sottile e sviluppata in verticale: un omaggio alle produzioni bavaresi degli anni Settanta, una soluzione astuta per abbattere la resistenza all’avanzamento. I designer hanno lavorato di cesello sui flussi d’aria in modo da ridurre il drag, perché nell’era delle zero emissioni la bellezza deve essere funzionale. Non è un segreto che per raggiungere certe percorrenze ogni millimetro di carrozzeria debba lavorare in sinergia con il pacco batterie, così da trasformare “l’abito” cucito addosso in un alleato dell’efficienza energetica.

Nonostante le dimensioni esterne restino umane (4,78 m), il passo allungato regala ai passeggeri posteriori una libertà di movimento da ammiraglia. Invece dei tasti fisici e dei cruscotti analogici qui domina il Panoramic iDrive che corre alla base del parabrezza. Grazie al sistema a 800 Volt della Neue Klasse, la iX3 gestisce flussi d’energia fino a 400 kW in disinvoltura. Attendi 10 minuti – giusto il tempo di un caffè veloce e due notifiche sullo smartphone – e recuperi 350 km di strada. Se ci aggiungi il bagagliaio espandibile fino a 1.750 litri, allora è chiaro come la nuova BMW iX3 sia ora una passista instancabile. Silenziosa quando serve, può scatenare tutti i suoi 469 CV nei sorpassi e un’elettronica sofisticata ottimizza i consumi.

Gli orizzonti esplorati dalla Neue Klasse non possono considerarsi banali: con un prezzo che oscilla tra i 69.000 e i 77.000 euro, la iX3 va a competere sullo stesso terreno di mostri sacri come la Porsche Macan Electric e la Tesla Model Y Performance. Rispetto alla concorrenza americana, BMW punta dritto sulla qualità costruttiva e sull’efficienza del sistema Heart of Joy. Non si tratta solo di andare forte, ma di come la tecnologia 800V riesca a rendere la ricarica rapida quasi quanto un pieno di benzina, eliminando l’ultimo vero ostacolo all’acquisto di un SUV premium di stampo green.

Belve: sullo sgabello delle verità

Martedì 7 aprile Zeudi Di Palma sarà protagonista a Belve, l’ormai celebre programma di Francesca Fagnani (che da quest’anno sbarca anche su Disney+). L’ex Miss Italia siederà sul celebre sgabello per rispondere alla domanda temuta da ogni ospite: “Che belva si sente?”. Sarà un’occasione per conoscerla fuori dai filtri di Instagram e dai test drive patinati. Se con la iX3 ha dimostrato di saper gestire la potenza, nello show di Rai Due avrà l’impegnativo compito di rispondere colpo su colpo alle pungenti battute della padrona di casa.