Ufficio Stampa Ferrari/Getty Images Ibrahimovic, la tradizione resiste inesorabile: la nuova auto è sempre a marchio Ferrari

Per i suoi 45 anni Zlatan Ibrahimovic si è regalato un’altra Ferrari. Sul profilo Instagram dell’ex attaccante è apparsa una Daytona SP3 nera opaca, con interni gialli, accompagnata dal consueto “Happy Birthday to Zlatan”. Il 3 ottobre, giorno del suo compleanno, ormai funziona così: foto sui social e una nuova supercar da aggiungere alla lista.

Fin qui, nulla di troppo sorprendente, piuttosto la chicca riguarda il suo garage. Una Daytona SP3 faceva già parte della collezione dell’ex attaccante. Nel 2022 l’aveva mostrata insieme a una 812 Competizione A in occasione del suo 41esimo compleanno, ma evidentemente averne una non gli ha tolto la voglia di allargare la famiglia: quattro anni dopo, il modello veste nero opaco e giallo.

Un regalo diverso ogni 3 ottobre

Ormai il copione è consolidato. Nel 2023 Zlatan aveva sfoggiato una Ferrari Purosangue, dodici mesi più tardi era arrivata una SF90 XX Spider, mentre per festeggiare i 44 anni aveva fatto ancora meglio, almeno sul piano dei numeri, accaparrandosi una F80 da 1.200 CV. E la lista si allunga andando ancora indietro: al compimento dei 40 anni aveva scelto una Ferrari SF90 Spider, dopo aver ordinato negli anni precedenti una Monza SP2 e una Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition.

Il compleanno si è, insomma, trasformato in una specie di appuntamento fisso con i motori, quasi sempre documentato sui social nello stile di Ibrahimovic: poche parole, una fotografia dell’ultima arrivata e nessun bisogno di spiegare troppo. Il destinatario del regalo, dopotutto, rimane lo stesso.

La Daytona SP3 riporta invece lo svedese a una ricetta decisamente più tradizionale. Niente componente elettrica ad aiutare il motore termico: alle spalle dei due occupanti pulsa un V12 aspirato da 6.496 cc, capace di erogare 840 CV a 9.250 giri e una coppia massima di 697 Nm a 7.250 giri, con la zona rossa lassù, a quota 9.500. A gestire la cavalleria provvede un cambio F1 a doppia frizione con sette rapporti.

Il bolide di Maranello appartiene alla famiglia Icona ed è stata prodotta in appena 599 unità. Le forme riprendono alcuni elementi delle Sport Prototipi Ferrari degli anni Sessanta, reinterpretati su una carrozzeria larga 2.050 mm e alta appena 1.142. Da un’estremità all’altra misura 4.686 mm, per un peso a secco dichiarato di 1.485 kg considerando gli optional dedicati alla riduzione della massa.

Da 0 a 200 km/h in 7,4 secondi

Le prestazioni rendono piuttosto semplice capire perché servano certe proporzioni. Per passare da ferma a 100 km/h occorrono 2,85 secondi, a 200 arriva dopo 7,4 secondi e continuando a tenere giù l’acceleratore supera i 340 km/h.

Del resto, il Cavallino frequenta il garage di Ibrahimovic da parecchio tempo. Nel corso degli anni alla sua collezione sono state associate Ferrari molto diverse fra loro, dalla F430 Spider alla Enzo, fino alla Monza SP2. Le serie speciali di Maranello sembrano esercitare un richiamo particolare sull’ex centravanti.

A 45 anni il rito del 3 ottobre è stato dunque rispettato ancora una volta: la sorpresa sta nella scelta di comprare nuovamente una Daytona SP3 a quattro anni di distanza dalla prima. Stesso modello, configurazione completamente diversa e altri 840 CV da aggiungere alla collezione: a quanto pare, nel caso di Zlatan il concetto di doppione viene interpretato con una certa elasticità.