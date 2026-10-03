Ufficio Stampa Ferrari/Getty Images Ibrahimovic, la tradizione resiste inesorabile: la nuova auto è sempre a marchio Ferrari

Per i suoi 45 anni Zlatan Ibrahimovic si è regalato un’altra Ferrari. Sul profilo Instagram dell’ex attaccante è apparsa una F80 in grigio scuro opaco, con cerchi neri e il giallo a contrasto sul sedile del conducente, accompagnata dal consueto “Happy Birthday to Zlatan”. Il 3 ottobre, giorno del suo compleanno, ormai funziona così: foto sui social e una supercar a prendersi la scena.

Stavolta, però, l’inizio della storia risale a dodici mesi fa. Allora l’ex attaccante di Milan e Inter aveva già mostrato la F80 per i suoi 44 anni, nel momento di annunciarne l’ordine. L’oggetto del desiderio è finalmente stato consegnato: nel video pubblicato compare in tutta la sua magnificenza, recapitata a un fiero Zlatan.

Un regalo diverso ogni 3 ottobre

Ormai il copione è consolidato. Nel 2023 Zlatan aveva sfoggiato una Ferrari Purosangue, dodici mesi più tardi era arrivata una SF90 XX Spider. La F80 aveva fatto la sua prima comparsa sui profili social nel 2025, ma sotto forma di ordine: per mettersela realmente in garage ha dovuto aspettare i 45 anni.

Il compleanno si è, insomma, trasformato in una specie di appuntamento fisso con i motori, quasi sempre documentato sui social nello stile di Ibra: poche parole, una fotografia dell’ultima arrivata e nessun bisogno di spiegare troppo. Il destinatario del regalo, dopotutto, rimane sempre lo stesso.

La F80 è di un altro stampo rispetto alla Daytona SP3. Al posto del V12 aspirato utilizza un V6 biturbo di 2.992 cc derivato dall’esperienza maturata con la 499P, capace da solo di sviluppare 900 CV. A dargli man forte interviene la componente elettrica, fino a raggiungere una potenza complessiva di 1.200 CV, sopra addirittura sua maestà LaFerrari.

Sull’asse anteriore agiscono due motori elettrici e al posteriore la MGU-K, con l’intero sistema ibrido impegnato a spremere prestazioni anziché chilometri con un litro. La batteria ad alta tensione ha una capacità di 2,28 kWh e lavora fino a 860 volt, mettendo ogni briciolo di energia al servizio delle prestazioni anziché della percorrenza.

Da 0 a 200 km/h in meno di 6 secondi

Da ferma la Ferrari F80 raggiunge i 100 km/h in 2,15 secondi e i 200 in 5,75, tocca i 350 km/h e ferma la bilancia a 1.525 kg a secco, distribuiti per il 42,2% davanti e il 57,8% dietro. Che si tratti di un mezzo estremo lo suggeriscono fin da subito le dimensioni. La carrozzeria misura 4.840 mm in lunghezza e 2.060 in larghezza, ma si ferma ad appena 1.138 mm di altezza. Ferrari ne produrrà 799 esemplari, una tiratura che rende la F80 uno dei modelli più esclusivi dell’attuale produzione di Maranello.

La predilezione di Ibrahimovic per il Cavallino non è una novità dell’ultimo periodo. Nel corso degli anni alla sua collezione sono state associate Ferrari molto diverse fra loro, dalla F430 Spider alla Enzo, fino alla Monza SP2. Con la F80 entra nella lista una delle Ferrari stradali più potenti mai costruite. Per i 45 anni Zlatan ha così concluso ciò che aveva iniziato il 3 ottobre precedente. Nel 2025 l’annuncio dell’ordine, nel 2026 la macchina finalmente davanti all’obiettivo: grigio scuro opaco, dettagli gialli e 1.200 CV. Il regalo di compleanno, insomma, ha richiesto un anno intero per essere scartato.