Zoe Saldaña ha aspettato fino a 30 anni per prendere la patente: la sua prima auto fu un modello sportivo, protagonista anche di un curioso episodio familiare

Ufficio Stampa Audi/Getty Images Zoe Saldaña: la patente è arrivata tardi, ma si è rifatta con un'auto dallo stile sportivo

Timida con la patente, meno con l’auto. Fino ai 30 anni Zoe Saldaña non guidava e a Los Angeles si affidava agli amici per spostarsi, ma una volta ottenuta la licenza come prima macchina si è regalata un’Audi S6. A quanto pare, ci si affezionò abbastanza da darle persino un nome, o meglio, a pensarci fu una delle nipoti, che battezzò l’Audi “Lady Godiva”. La S6 finì poi in prestito alla sorella per un appuntamento e tornò con un graffio rimediato ancora prima di lasciare il vialetto di casa.

La prima auto

L’attrice è tornata sull’argomento qualche anno dopo raccontando a Us Weekly alcune curiosità della propria vita privata, tra cui compare l’Audi S6, indicata senza esitazioni come la prima auto acquistata dopo la patente: un esordio piuttosto impegnativo, considerando le prestazioni associate da sempre alla versione sportiva della A6.

Saldaña non ha però specificato l’anno dell’esemplare, il che impedisce di risalire con certezza alla generazione. La S6 ha attraversato diverse fasi tecniche nel corso della sua storia, perciò attribuire alla sua vettura motore e potenza sulla base dell’età dell’attrice sarebbe soltanto una supposizione.

Guidare a Los Angeles

Muoversi tra un set e l’altro era meno immediato in precedenza. Arrivata in California da New York, Saldaña aveva finito per dipendere dagli amici quando doveva andare da qualche parte, una condizione da lei definita frustrante, soprattutto in una città costruita attorno all’automobile. Con la S6 le abitudini cambiarono in fretta. Fare commissioni o raggiungere un appuntamento non richiedeva più di organizzarsi con qualcun altro e proprio questa possibilità sembra aver lasciato una traccia indelebile. Dell’Audi, del resto, Saldaña ha raccontato soprattutto episodi personali, concedendo poco a cilindri e cavalli.

Le quattro ruote non sono diventate neppure un argomento ricorrente nelle sue interviste. Almeno pubblicamente, l’attrice ha preferito raccontare quella prima esperienza piuttosto che snocciolare i modelli passati successivamente dal garage e così Lady Godiva rimane così la macchina sulla quale abbiamo le informazioni più curiose, compreso il piccolo incidente provocato dalla sorella.

Colombiana su Italia 1

Dal 2011 Italia 1 pesca stasera Colombiana, dove Zoe Saldaña, diretta da Olivier Megaton, si prende la scena nei panni di Cataleya Restrepo. Bambina all’inizio del film e adulta qualche anno dopo, lavora come killer con l’assassinio dei genitori ancora da vendicare, senza per questo essere sola: può contare sullo zio Emilio, interpretato da Cliff Curtis, che l’ha cresciuta e addestrata dopo la fuga dalla Colombia. Nel cast ci sono pure Michael Vartan e Lennie James. Le riprese richiesero a Saldaña una preparazione fisica intensa, necessaria ad affrontare combattimenti e sequenze d’azione che nel film la vedono spesso impegnata in prima persona sul set.

Per Saldaña il film arrivò in un periodo particolarmente ricco della carriera: Avatar era uscito da meno di due anni e l’attrice aveva già interpretato Uhura nel nuovo Star Trek, ma in Colombiana il peso dell’azione finisce quasi interamente sulle sue spalle. Una parte fisicamente impegnativa, preparata con allenamenti specifici prima delle riprese e costruita attorno a una protagonista estranea alle atmosfere fantastiche che l’avrebbero resa celebre presso il grande pubblico.