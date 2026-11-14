Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Sassari-Olbia, beccato a 234 km/h: patente ritirata e multa salata

C’è chi guida nei limiti e chi, invece, lascia salire l’ago del tachimetro ben oltre quota 200. Per un automobilista della Gallura, stavolta, il risultato è stato un incontro ravvicinato con la Polizia Stradale.

L’uomo, 42 anni, è stato fermato lungo la statale 729 Sassari-Olbia mentre viaggiava a bordo di una Mercedes a 234 chilometri orari. Per lui sono scattati il ritiro immediato della patente e una sanzione molto pesante.

Fermato dall’autovelox mobile

A bloccarlo è stata una pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Tempio Pausania, impegnata in una postazione di rilevamento con un Telelaser TruCam. Più che un classico autovelox, quindi, si tratta di uno strumento laser che gli agenti puntano sulle auto in arrivo, e che permette di misurare la velocità anche da lontano.

E la distanza, in questo caso, ha fatto la differenza: la Mercedes è stata rilevata da oltre settecento metri. A 234 km/h, settecento metri si coprono in meno di undici secondi. Un lasso di tempo cortissimo, in cui la pattuglia doveva rilevare la velocità e organizzare l’alt in tutta sicurezza.

La statale a quattro corsie

Il fatto è avvenuto sulla strada statale 729, la quattro corsie che collega Sassari a Olbia. L’auto procedeva in direzione di Olbia. Un tratto extraurbano dove la velocità dell’automobilista era più che doppia rispetto al limite consentito.

A rendere la scena ancora più impressionante è stato il momento dell’alt. Il conducente ha frenato bruscamente, ma non è riuscito a fermarsi in corrispondenza della piazzola di sosta indicata dagli agenti e ha arrestato la marcia solo poco più avanti.

Un dettaglio che spiega bene cosa significhi viaggiare a certe velocità: lo spazio necessario per fermarsi cresce con il quadrato della velocità, e a 234 km/h non c’è piazzola che tenga.

Ritiro e multa

Per il 42enne le conseguenze sono pesanti. È scattato l’immediato ritiro della patente, con una sospensione che può arrivare fino a 12 mesi. A questo si aggiungono una sanzione amministrativa fino a 2.000 euro e la decurtazione di 10 punti.

Parliamo di un trattamento che il Codice della Strada riserva a chi supera in modo molto marcato i limiti di velocità. Quando l’eccesso è così netto, non c’è margine di trattativa: la patente viene ritirata subito, sul posto, e solo in seguito si definiscono i tempi esatti della sospensione. I dettagli finali, come l’importo preciso della multa, verranno stabiliti dalle autorità competenti.

Per chi percorre spesso quella strada, la lezione è doppia. Da una parte i controlli ci sono, anche con strumenti capaci di lavorare a centinaia di metri di distanza. Dall’altra, una sospensione fino a 12 mesi significa restare a piedi per un bel pezzo, con tutte le conseguenze pratiche su lavoro e vita quotidiana.

Dalla ricostruzione non risultano incidenti, ed è già qualcosa, ma resta l’impressione di un episodio che poteva finire molto peggio. Sulle strade a quattro corsie la tentazione di spingere è sempre in agguato, eppure a 234 km/h basta un attimo di distrazione o un imprevisto per trasformare un viaggio in una tragedia. Meglio lasciare certe velocità ai circuiti, dove esistono per questo.