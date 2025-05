Fonte: 123RF Dalla Svizzera arriva l'incredibile caso che vede protagonisti un autovelox e un'anatra

Gli autovelox, è inevitabile, finiscono sempre in prima pagina. In genere, le notizie legate ai sistemi di rilevazione automatica della velocità riguardano multe salatissime o automobilisti sorpresi a sfrecciare su una tratta autostradale con velocità folli. Questa volta, però, il tema è completamente diverso anche se di mezzo c’è sempre il superamento dei limiti di velocità. Il protagonista, oggi, non è un automobilista disattento ma un’anatra. Avete capito bene. Il caso è stato raccontato, su Facebook, dall’amministrazione della città di Koeniz, in Svizzera e, sorprendentemente, non è la prima volta che viene registrato. Come specificato dalla stessa pagina Facebook che ha svelato il fatto, non si tratta di un pesce d’aprile in ritardo.

Cosa è successo

La questione è molto semplice: un autovelox installato nell’area della città di Koeniz ha rilevato un’infrazione con un passaggio a 52 km/h in un tratto di strada in cui il limite di velocità previsto è di 30 km/h. Fin qui è tutto nella norma. Dando uno sguardo alla foto scattata dall’autovelox per rilevare la targa del veicolo, è arrivata la sorpresa. A commettere l’infrazione, infatti, non era stato un veicolo ma un’anatra e, in particolare, un Germano Reale, molto diffuso in Europa.

Un evento simile era già stato registrato nel corso del 2018, segno che le anatre amano particolarmente quel tratto di strada e sono ben disposte a superare i limiti di velocità imposti ai veicoli a due e quattro ruote. Il social media manager dell’amministrazione di Koeniz ha dovuto specificare che la foto dell’anatra catturata dall’autovelox non è stata manipolata e che il post non era un pesce d’aprile (pubblicato in ritardo).

La notizia, come inevitabile che sia considerando quanto accaduto, è diventata subito virale e persino la BBC ha dedicato un articolo all’evento, contribuendo a rendere ancora più famosa questa velocissima anatra. Come prevedibile, il post di Facebook ha raccolto tante reazioni oltre a tante condivisioni, nonostante la pagina del comune di Koeniz abbia poche migliaia di follower.

Gli autovelox sono sempre in prima pagina

Il nuovo insolito caso dell’anatra che supera i limiti di velocità è solo l’ultimo esempio di notizie curiose legate ai sistemi di rilevazione della velocità, che in Italia sono alle prese con un problema di omologazione che rischia di causare l’annullamento di tantissime multe. Ricordiamo, infatti, il caso di Fleximan e dell’abbattimento degli autovelox come forma di protesta contro le multe o anche semplice vandalismo.

Di recente, inoltre, abbiamo registrato il caso dell’autovelox che rilevava sempre la stessa velocità, causando centinaia di multe per gli automobilisti. Da ricordare anche i numerosi casi di veicoli beccati in autostrada ben al di sopra dei limiti di velocità e spesso ben al di sopra dei 200 km/h. Nel corso delle prossime settimane, di certo, gli autovelox torneranno in prima pagina con nuove notizie curiose. Il caso dell’anatra svizzera, però, difficilmente potrà essere superato.