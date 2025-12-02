Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Messe in vendita la Batmobile Tumbler

C’è chi ha sognato di vestire la tuta del Cavaliere Oscuro e non ha avuto le possibilità di lottare contro il male nelle tenebrose notti a bordo di una Tumbler. Questo desiderio può trasformarsi ora in realtà, grazie alla Warner Bros che ha deciso di proporre 10 Batmobili perfettamente funzionanti ma non legali per la strada dei film con Christian Bale.

La Batmobile è forse il veicolo più iconico della storia del cinema d’azione, grazie ai super poteri e a un look inconfondibile. La vettura ha subito una grande evoluzione dal fumetto al grande schermo con una attenzione sempre maggiore ai dettagli. Parcheggiata nella Batcaverna, a cui si accede attraverso delle entrate segrete, la Batmobile vanta strumenti e oggetti per le attività anticrimine di Batman. Compare per la prima volta in Detective Comics n. 27 (maggio 1939) e nel fumetto è rappresenta come una berlina tradizionale, ma con il tempo acquisì le ali da pipistrello e tutti gli elementi tipici del look “pipistrellesco”.

Il lancio della Tumbler

Nel primo capitolo della trilogia di Nolan, Batman Begins, venne presentata la nuova Batmobile. La saga completata dai successivi film Il cavaliere oscuro (2008) e Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012) mise in mostra le linee di un mezzo che ricordava più un carrarmato. Il cast principale era composto da Christian Bale, nelle vesti di Bruce Wayne, Michael Caine, Katie Holmes, Liam Neeson, Gary Oldman, Cillian Murphy e Morgan Freeman. Il film è stato prodotto da Warner Bros., in collaborazione con Legendary Pictures e DC Entertainment, e fu un successo ai botteghini.

Batman Begins ha rivitalizzato l’interesse del pubblico per il noto pipistrello, anche grazie alla Tumbler. Il design fu influenzato dagli spinner visti nel film Blade Runner del regista Ridley Scott. Il disegnatore di produzione del film la descrisse come un mix tra una Lamborghini e un Hummer. Per la produzione della pellicola furono costruiti 5 modelli. Ogni Batmobile ha entusiasmato i fan della serie, tuttavia questo modello mastodontico è rimasto nella mente di tanti milionari. Grazie a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e Relevance International, ci sarà la possibilità di comprare una Tumbler fedele all’originale. Questa edizione limitata di soli 10 esemplari è l’ultima idea della Wayne Enterprises Experience, un marchio di lusso ispirato a Batman e gestito da Wbdgcp dal 2022.

Caratteristiche e prezzo

Per gli amanti del protettore di Gotham la Tumbler venduta sarà identica a quella comparsa per la prima volta in Batman Begins. Gli interni sono realizzati seguendo le richieste di ciascun cliente. Il sedile del conducente, il volante, i pedali e altri dettagli vengono fatti su misura. Le armi sono replicate, ma ovviamente non sono funzionanti. Realizzate dagli specialisti di stunt car di Action Vehicle Engineering, le Batmobili sono curate con materiali adatti a essere blindati, tra cui acciaio aeronautico, kevlar e fibra di carbonio. I produttori hanno annunciato due display per quadro strumenti e infotainment e rivestimenti in alcantara.

Niente turbine jet che emettono fiamme, ma un motore 6.2 V8 di origine General Motors da 532 CV e 659 Nm, lo stesso che si trova montato sulla Chevrolet Corvette C6 e sulla quinta serie della Camaro SS. Il venditore prima di prendervi sul serio verificherà le vostre “credenziali economiche”, dato che il prezzo della riproduzione in scala 1:1 è di 3 milioni di dollari (circa 2,7 milioni di euro). Un lusso per pochissimi fan quasi ricchi quanto Bruce Wayne.