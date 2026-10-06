Ufficio Stampa Julien's Auctions La Batmobile di Batman Returns finisce all'asta: vale fra i 5 e i 7 milioni di dollari

Cinque milioni di dollari potrebbero essere rispediti al mittente. La Batmobile guidata sul set di Batman Returns cerca un nuovo proprietario e il 23 novembre finirà all’asta a Los Angeles, con una valutazione compresa fra 5 e 7 milioni. È la vettura realizzata per il film di Tim Burton del 1992, quello che riportò Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne tre anni dopo il primo capitolo.

Sul set ne furono costruite tre dalla Hollywood Productions di Carl Casper. Questa è la Number One Hero Car e toccò a lei affrontare buona parte delle scene di guida. Ultimate le riprese, comparve alla première e a una festa negli studi Warner Bros, finendo poi al Marconi Automotive Museum, in California. A novembre andrà nelle mani del miglior offerente, un esordio assoluto sul mercato.

Quasi sei metri e un V8 Chevrolet

La costruzione della vettura richiese due telai di Chevrolet Impala (presente anche nel garage di LeBron James), uniti fino a ottenere la base necessaria per una carrozzeria lunga quasi sei metri. Sotto le forme della Batmobile, dunque, la fantasia di Gotham incontra una base americana. Abbinato a un cambio automatico a tre marce, il V8 Chevrolet permetteva davvero di muoversi a telecamere spente. Le fiamme sparate dalla coda erano invece opera di un dispositivo collocato fra le due pinne e azionato dalla troupe durante le riprese

La carrozzeria, in fibra di vetro, conserva la vernice nera lucida dell’epoca e riprende il disegno sviluppato per il primo Batman di Burton, uscito nel 1989. Linee lunghissime, ruote carenate, una gigantesca presa d’aria anteriore simile a una turbina e la coda dominata dalle pinne ne hanno fatto una delle automobili cinematografiche più facili da identificare anche a distanza di oltre trent’anni. Dal vivo l’effetto rimane invariato: le proporzioni esagerate la fanno sembrare ancora oggi un mezzo arrivato da un altro mondo.

Una Batmobile da record?

L’asta sarà organizzata da Julien’s Auctions insieme a Turner Classic Movies e avrà la Batmobile come pezzo principale. Accanto alla vettura finiranno sotto il martello costumi, oggetti di scena e altri materiali legati alle diverse incarnazioni sul piccolo e sul grande schermo dell’Uomo Pipistrello.

La forbice indicata dagli organizzatori, compresa fra 5 e 7 milioni di dollari, apre inevitabilmente il confronto con un’altra Batmobile celeberrima come l’esemplare utilizzato nella serie televisiva degli anni Sessanta, venduto nel 2013 per oltre 4 milioni di dollari. Se la vettura di Batman Returns raggiungesse la valutazione prevista, il primato sarebbe destinato a cadere.

Il prezzo si spiega pure con una differenza non trascurabile rispetto alle numerose riproduzioni costruite negli anni, in quanto non è una replica realizzata per un collezionista né un esemplare promozionale assemblato molto tempo dopo l’uscita del film. È una delle auto presenti sul set e gli esperti sono riusciti ad associarla alla maggior parte delle scene di guida della pellicola.

L’acquirente dovrà comunque risolvere un problema meno affascinante delle avventure di Gotham: dove metterla. Quasi sei metri di Batmobile non entrano esattamente nel primo box condominiale disponibile, ma una volta speso qualche milione di dollari trovare un garage abbastanza grande dovrebbe essere la parte economica dell’operazione.