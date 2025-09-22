Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ci sono auto che fanno girare la testa per le prestazioni, altre per il lusso degli interni. E poi ci sono quelle che colpiscono già da lontano, ancora prima di salire a bordo. È il caso della nuova verniciatura proposta da Bentley, un trattamento unico che trasforma la carrozzeria in una tela sulla quale sfumature e colori sembrano prendere vita. Un dettaglio estetico, certo, ma con un prezzo che lascia senza fiato: costa quanto un’utilitaria nuova di zecca.

Come funziona

Prima dell’arrivo di una nuova attesa all’interno di casa Bentley, il brand inglese rinnova l’infinita gamma di personalizzazioni offerte ai propri clienti. La particolarità di questa verniciatura chiamata Ombré by Mulliner sta nella sua natura “sfumata”. Non un colore uniforme, ma una transizione fluida che parte da una tonalità più scura e si apre gradualmente verso una nuance più chiara, creando un effetto scenico che cambia a seconda della luce e dell’angolazione. L’idea nasce per dare alle Bentley un tocco ancora più esclusivo, unendo design e artigianalità in un dettaglio che, di fatto, rende ogni vettura unica. Si tratta di un processo studiato nei minimi dettagli per garantire uniformità e profondità, senza che lo stacco tra le due tinte risulti artificiale. Un’operazione che si basa sull’artigianalità, sulla manualità dei carrozzieri e che richiede esperienza e una sensibilità artistica che non si improvvisa.

Un lavoro fatto a mano

Ogni auto che riceve la verniciatura sfumata passa nelle mani di due maestri carrozzieri inglesi, formati direttamente in casa Bentley. Sono loro a dedicare oltre 60 ore di lavoro per applicare il colore con precisione millimetrica, pennellata dopo pennellata, strato dopo strato. Un tempo che può sembrare esagerato se paragonato ai normali processi di verniciatura industriale, ma che diventa comprensibile pensando al livello di esclusività ricercato dai clienti Bentley. Qui non si parla di produzione di massa, ma di un lavoro sartoriale, che non si esagererebbe a definire artistico, che porta con sé l’orgoglio della tradizione artigianale britannica.

Prezzo fuori giri

Arriviamo alla domanda che tutti si fanno: quanto costa questo lusso? La risposta è semplice quanto sorprendente. La verniciatura sfumata aggiunge circa 20.000 euro, che in proporzione è il 10% al valore complessivo dell’auto nel caso della Bentley Flying Spur che supera i 230 mila euro. In pratica, un optional che da solo può valere quanto una citycar nuova, con cui affrontare la vita quotidiana senza troppe pretese. Eppure, per chi sceglie Bentley, un prezzo del genere non è che un dettaglio. Come si è visto anche di recente con la Rolls-Royce dal cielo pitturato, la verniciatura può diventare un segno distintivo che racconta al mondo di avere tra le mani non solo un’auto di lusso, ma un pezzo di artigianato unico.

Un vezzo? Forse. Ma anche l’ennesima dimostrazione che, nell’universo delle auto di lusso, ogni particolare può diventare un segno di distinzione. E in un mondo dove i SUV e le berline premium tendono sempre più ad assomigliarsi, Bentley continua a ribadire la sua filosofia: l’esclusività non è mai troppa, e l’arte del dettaglio è ciò che rende davvero iconico un marchio.