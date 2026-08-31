C’è una stazione di servizio, nel cuore del Principato di Monaco, dove riempire il serbatoio può trasformarsi in uno spettacolo a cielo aperto. Siamo alla Esso di Boulevard Charles III, a Montecarlo, un distributore diventato ormai un punto di riferimento imperdibile per chiunque ami le auto sportive più esclusive al mondo.
Qui, tra una pompa e l’altra, sfilano ogni giorno Ferrari, Bugatti, Pagani, in un via vai che ha ben poco a che fare con la normalità.
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Diventato un’attrazione locale
Il motivo di tanta concentrazione di supercar in un’unica stazione di servizio è presto spiegato: nel Principato di Monaco, in pochi chilometri quadrati, si concentra una quantità di vetture sportive e di lusso semplicemente fuori scala rispetto a qualsiasi altra città al mondo. Un contesto che rende la Esso di Boulevard Charles III una meta ambita per gli appassionati di car spotting, sempre a caccia dell’avvistamento più spettacolare da immortalare e condividere online.
Sui social alcuni parlano di “distributore più ricco del mondo”, il che resta più una formula evocativa che un primato dimostrato da dati ufficiali sul fatturato. Ma al di là delle etichette, quello che succede quotidianamente davanti a quelle pompe racconta bene cosa significhi vivere e muoversi a Montecarlo, dove persino un rifornimento di routine può trasformarsi in un piccolo evento.
Da Leclerc a Sinner
Tra i frequentatori più in voga della zona spicca Jannik Sinner, avvistato più volte al volante della propria Ferrari proprio nei dintorni del Principato, dove il tennista risiede stabilmente da tempo. Ma non è certo l’unico volto noto legato a questo angolo di Costa Azzurra: anche Charles Leclerc, pilota Ferrari in Formula 1, ha un legame stretto con Montecarlo, città che conosce meglio di chiunque altro anche per motivi professionali, correndo ogni anno proprio tra quelle strade durante il Gran Premio.
A completare il quadro delle presenze illustri c’è anche Lando Norris, altro pilota di Formula 1 protagonista di avvistamenti al volante di automobili estremamente diverse tra loro, a testimonianza di come il Principato resti una delle mete predilette dai grandi nomi dello sport internazionale, non solo per il fascino mondano, ma anche per la possibilità di vivere la propria passione per i motori senza troppi compromessi.
Tra belle macchine e serbatoi capienti il lavoro non manca
Fare il pieno a una hypercar, va detto, non è mai un’operazione economica. A Montecarlo il prezzo della benzina si aggira in questi giorni intorno ai 2,03 euro al litro, una cifra già di per sé elevata per gli standard europei, anche superiore a quella italiana. Ma è quando si passa ai numeri dei serbatoi che il confronto con un’auto normale diventa impietoso: una Ferrari 812 può contare su un serbatoio da circa 92 litri, mentre alcune Bugatti arrivano addirittura a 100 litri di capacità.
Fare un pieno completo su queste vetture significa quindi avvicinarsi a un conto di circa 200 euro, una cifra che per un’utilitaria rappresenterebbe una spesa notevole, ma che per il proprietario di una hypercar da milioni di euro ha tutt’altro peso. Eppure, proprio in questa apparente contraddizione tra il gesto più banale del mondo automobilistico, fare benzina, e il valore stratosferico dei mezzi coinvolti, si nasconde il fascino di questa stazione monegasca.