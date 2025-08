Ufficio Stampa BMW Dopo un milione di chilometri, un cliente BMW passa all'elettrico

Le BMW sono auto in grado di garantire una grande longevità, con anni e anni di utilizzo, anche intenso. Una conferma in tal senso arriva da quanto rivelato dalla pagina Instagram bmwclassic che ha annunciato il raggiungimento di un importante traguardo per un affezionato cliente della Casa bavarese. Un automobilista, infatti, ha raggiunto il traguardo di 1 milione di chilometri percorsi con la sua Serie 5 (acquistata nel 1996). Questo risultato è stato celebrato con una grande festa ma è stata anche l’occasione per dire addio, dopo quasi 30 anni, alla berlina. Il cliente in questione, infatti, ha deciso di passare all’elettrico, scegliendo, naturalmente, sempre BMW. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito a questo curioso caso che rappresenta un simbolico passaggio di consegne tra il passato (una grande berlina a benzina) e il futuro (una tecnologia station wagon completamente a zero emissioni) del mondo delle quattro ruote.

Un risultato incredibile

La storia descritta in apertura riguarda il signor Juha Bäckmand che, nel lontano 1996, acquistò una BMW Serie 5, scegliendo la versione 523i con motore a 6 cilindri in linea aspirato con 24 valvole e una cilindrata di 2,5 litri. Il motore in questione è accoppiato a un cambio manuale a 5 marce (ormai quasi del tutto sparito nel segmento premium) ed è in grado di erogare una potenza massima di 170 CV a fronte di una coppia motrice massima che può arrivare fino a 245 Nm. L’esemplare in questione di BMW ha raggiunto il traguardo di 1 milione di chilometri in poco meno di 30 anni di onorata carriera. Questo traguardo è stato celebrato con un post su Instagram pubblicato dalla pagina citata in precedenza. L’esemplare in questione, nonostante i tanti anni di utilizzo, appare in ottime condizioni ed è stato capace di offrire una longevità davvero incredibile.

Ora tocca all’elettrico

La notizia del raggiungimento del traguardo di 1 milione di chilometri diventa ancora più interessante se si considera la scelta dell’automobilista che, dopo tanto tempo, ha deciso di pensionare la sua Serie 5 benzina acquistata nel 1996. Tale scelta è accompagnata dalla volontà di continuare a utilizzare una BMW. Per questo motivo, Juha Bäckmand si metterà ora alla guida di una i5 xDrive40 Touring. Si tratta della versione elettrica dell’ultima generazione della BMW Serie 5 Touring. L’automobilista, quindi, sceglie sempre BMW e non cambia segmento, anche se opta per una nuova carrozzeria station wagon.

La grande novità è, senza dubbio, il passaggio all’elettrico, tecnologia su cui BMW sta puntando tantissimo, come molti altri produttori, e che oggi è alla base di diversi modelli della Casa bavarese. La i5 scelta come nuova auto è completamente a zero emissioni e può garantire una potenza massima di 394 CV con uno 0-100 km/h che viene completato in appena 5,5 secondi. Sotto la carrozzeria c’è spazio anche per un pacco batteria da 81,2 kWh che può garantire un’autonomia elevata. Il modello è, naturalmente, posizionato nel segmento premium del mercato, con un listino prezzi che parte da 78.000 euro. Staremo a vedere se Bäckmand riuscirà o meno a raggiungere anche con la sua nuova elettrica bavarese una percorrenza da record come fatto con la Serie 5 a benzina in questi ultimi 30 anni.