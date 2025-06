Ufficio Stampa BMW Le BMW diventeranno più sostenibili con un nuovo materiale innovativo

Lo sviluppo di nuove tecnologie è fondamentale per il settore automotive, sia per una questione di sostenibilità che per ottimizzare i costi di produzione. Per questo motivo, le Case sono sempre alla ricerca di nuove soluzioni all’avanguardia in grado di fare la differenza, con la possibilità di ottenere un importante vantaggio competitivo sui diretti concorrenti.

In tal senso, questa settimana è arrivato un importante annuncio da parte di BMW Group. L’azienda bavarese è pronta a introdurre nel suo ciclo produttivo un nuovo materiale rivoluzionario che garantirà un salto di qualità in termini di sostenibilità. Il nuovo componente è già stato testato con successo dalla divisione sportiva del Gruppo che lo ha integrato nei suoi modelli. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Un materiale sostenibile

BMW Group ha annunciato di essere pronto a utilizzare i compositi a base di fibre naturali nei modelli di serie. Questa scelta arriva dopo gli ottimi riscontri ottenuti sulle auto da corsa e il raggiungimento di quella che l’azienda definisce una “piena maturità” per la produzione in serie di questi materiali, dopo diversi anni di attività di ricerca e sviluppo e numerosi test effettuati. Questi compositi a base di lino sono stati realizzati in collaborazione con Bcomp, un’azienda svizzera specializzata in “clean-tech” e oggi importante partner strategico per BMW (che detiene anche una partecipazione in Bcomp). L’introduzione dei compositi a base di fibre naturali nel ciclo produttivo consentirà all’azienda bavarese di ridurre l’impronta di carbonio per i futuri modelli di serie. Secondo i dati forniti dalla Casa, la sostituzione dei compositi in fibra di carbonio con questo nuovo materiale permette di ridurre le emissioni di circa il 40% per la realizzazione dei componenti coinvolti, soprattutto per quanto riguarda le auto sportive come la BMW M2 e altri modelli della gamma BMW M.

Ufficio Stampa BMW

Dalla pista alla strada

L’azienda ha avuto modo di testare in pista le soluzioni sviluppate in collaborazione con Bcomp. I nuovi materiali sono stati utilizzati già nel 2019, in Formula E, da BMW M Motorsport e successivamente sono stati impiegati in diverse altre competizioni da BMW M. Di recente, sono stati utilizzati anche nel corso della 24 Ore del Nurburgring, competizione a cui l’azienda ha partecipato con la sua BMW M4 GT4.

Franciscus van Meel, CEO di BMW M GmbH, ha commentato: “La fibra naturale è un’innovazione che incarna perfettamente il motto di BMW M ‘Nata in pista. Pensata per la strada’. Siamo quindi orgogliosi di confermare l’ingresso in produzione di serie di questi materiali, un traguardo raggiunto insieme al nostro partner ufficiale Bcomp. Ora non vediamo l’ora di utilizzarli anche nei futuri modelli della gamma BMW M”.

Per il momento, l’azienda non ha fornito dettagli aggiuntivi in merito alle tempistiche che porteranno all’integrazione di questi nuovi materiali all’interno dei modelli di serie. Ulteriori aggiornamenti in tal senso potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane. Dopo il successo ottenuto nel corso dei test sul campo, nel settore del motorsport, BMW è ora pronta a replicare i risultati positivi anche per i modelli stradali.