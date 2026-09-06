Il Roter Punkt è un identificativo che obbliga gli automobilisti tedeschi a rimuovere, entro i tempi indicati, l'auto della strada. Il rischio è una multa salata

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iStock La normativa tedesca non fa sconti agli automobilisti

Una multa che può arrivare fino a 100 mila euro e tutto dipende da un semplice bollino rosso. Non si tratta di un caso isolato ma di quanto previsto dalla normativa attiva in Germania. Nel Paese, infatti, non è consentito parcheggiare su suolo pubblico veicoli privi di targa, non registrati, senza assicurazione o palesemente abbandonati.

A che serve il bollino rosso

Le autorità competenti, come la Polizia locale, possono applicare sulla carrozzeria un bollino rosso, chiamato Roter Punkt. Si tratta di un vero e proprio ultimatum che viene concesso al proprietario di un veicolo. Entro un termine perentorio, il veicolo deve essere rimosso dal suolo pubblico. Se la scadenza viene ignorata, l’auto sarà rimossa dal carro attrezzi e portata in un deposito preposto.

Scadute le tempistiche previste dalla normativa, inoltre, il veicolo sarà poi venduto all’asta oppure rottamato, in base alle sue reali condizioni. Tutte le spese, dalla rimozione al deposito e fino a un eventuale smaltimento, saranno poi addebitate al proprietario.

Da segnalare anche che togliere la targa non è sufficiente per restare anonimi. Le autorità possono recuperare l’identità del proprietario tramite il numero di telaio (VIN). Di conseguenza, gli automobilisti sono obbligati a rispettare quanto indicato e a farlo nel minor tempo possibile, per evitare la multa.

L’importo della multa può variare in base a molteplici fattori.

E la multa?

Il mancato rispetto delle tempistiche previste dal Roter Punkt comporta una sanzione che, considerando le spese amministrative e anche l’eventuale rimozione del veicolo, può arrivare, in genere, ad alcune centinaia di euro o, al massimo, a qualche migliaio di euro.

Si tratta di una sanzione significativa, ma che può diventare decisamente più salata in alcune situazioni ben precise. Solo nei casi più estremi si può arrivare a 100.000 euro di multa. La normativa prevede le pene massime in caso di gravi inadempienze da parte del proprietario e, in particolare, nel caso in cui l’abbandono del veicolo su strada pubblica comporti un grave reato.

Se un’auto viene abbandonata per lungo tempo e comincia a perdere fluidi inquinanti (come olio motore, carburante, liquido dei freni o acido della batteria), arrivando a contaminare il suolo o le falde acquifere, non si tratta più di una semplice infrazione del Codice della Strada tedesco ma di un reato ambientale.

In questo caso, il mancato rispetto dell’obbligo di rimozione previsto dal Roter Punkt rischia di tradursi in una maxi multa. Il meccanismo del bollino rosso è, in ogni caso, molto utile e semplifica, in modo significativo, l’identificazione dei veicoli che violano le normative che devono essere rimossi.

Anche in Italia potrebbe essere utile un sistema analogo, soprattutto per identificare i veicoli che, in violazione del Codice della Strada, occupano una porzione di strada pubblica nonostante l’indicazione al proprietario di effettuare la rimozione. Staremo a vedere se, in futuro, ci sarà un’implementazione di questo tipo per la normativa italiana.