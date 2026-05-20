Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock I box auto a Roma sono diventati un investimento di lusso

Con l’aumento dei prezzi delle case, delle auto per persona e la diminuzione dei posti auto a seguito di lavori, nuovi cantieri della metro e pedane dei bar, il parcheggio nelle aree centrali di Roma è diventato un bene di lusso. Lo sa bene chi atterra nelle piattaforme di vendita di box o posti auto, con prezzi in continuo aumento e che segnano di anno in anno nuovi record.

Il centro guida la classifica

L’episodio che più ha fatto discutere nelle ultime settimane riguarda un annuncio comparso nei pressi di Piazza Navona: 260 mila euro per un singolo posto auto di appena 12 metri quadri situati in via di Santa Maria dell’Anima. In pratica, il costo di un piccolo appartamento in molte zone della città per avere uno spazio dove parcheggiare auto o moto nel cuore della Capitale.

Il dato racconta molto bene il momento che vive Roma. Nel centro storico i parcheggi privati sono pochissimi, mentre le auto continuano ad aumentare. Allo stesso tempo, i nuovi lavori pubblici, i cantieri della metropolitana e l’espansione delle aree pedonali stanno riducendo ulteriormente gli spazi disponibili. Il risultato è un mercato completamente impazzito, dove domanda e offerta non riescono più a trovare un equilibrio. Chi possiede un box in certe zone della città sa di avere tra le mani un bene rarissimo, quasi quanto un appartamento di lusso.

Seguono i quartieri alto borghesi

Non è solo il centro storico a registrare quotazioni record. Anche quartieri tradizionalmente benestanti come Prati e Parioli stanno vivendo una crescita costante dei prezzi. A Prati, in particolare, la situazione è peggiorata ulteriormente a causa dei lavori della Metro C. I cantieri stanno eliminando numerosi parcheggi su strada e i residenti si trovano sempre più spesso costretti a cercare soluzioni private. Così, anche un garage da circa 22 metri quadri può arrivare tranquillamente a costare 235 mila euro. Una cifra che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata impensabile perfino per il mercato immobiliare residenziale.

Poco distante, ai Parioli, la situazione non cambia molto. In piazza Pitagora, uno dei punti più richiesti della zona, un garage singolo da 20 metri quadri sfiora ormai i 200 mila euro. Il problema, secondo molti operatori del settore, è che il parcheggio sta diventando una vera emergenza urbana. Le famiglie possiedono più auto rispetto al passato, ma gli spazi disponibili diminuiscono continuamente. E quando l’offerta cala, inevitabilmente i prezzi salgono.

Un mercato che continua a crescere

Secondo le rilevazioni del Centro Studi Tecnocasa, nell’ultimo anno i prezzi medi di box e posti auto sono aumentati di oltre il 2%. Un dato che conferma come il settore continui a crescere anche in un momento complicato per il mercato immobiliare generale.

In alcune zone di Roma, il garage non viene più acquistato soltanto come comodità personale, ma anche come investimento. Chi compra oggi un posto auto in centro sa che difficilmente il suo valore diminuirà nel tempo. Anzi, molti ritengono che i prezzi siano destinati a salire ulteriormente, soprattutto se continueranno i lavori infrastrutturali e le restrizioni al traffico.

E non bisogna dimenticare un altro aspetto: le auto moderne sono sempre più grandi. SUV, crossover e vetture elettriche richiedono spazi maggiori rispetto alle citycar di qualche anno fa. Questo rende ancora più preziosi i box di dimensioni adeguate, soprattutto nei quartieri storici dove gli spazi sono limitati.