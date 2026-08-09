Il nuovo Brabus Ultima 55 unisce lusso e prestazioni con 1.450 CV, sistema foiling, interni premium e velocità superiori ai 40 nodi

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Ufficio Stampa Brabus Nuovo Brabus Ultima 55: lusso e 1.450 CV sul mare

Da anni il tuner tedesco ha allargato il proprio raggio d’azione ben oltre i confini dell’automobile, arrivando dal 2018 in poi oltre i confini stradali fino all’acqua. Le imbarcazioni firmate Brabus Marine sono ormai una realtà, ma con la nuova Ultima 55 il marchio di Bottrop fa un salto qualitativo deciso verso il mondo dello yachting di lusso. Sviluppata in partnership con Sunreef Yachts, l’Ultima 55 è un catamarano da 55.8 piedi che segna l’inizio di una nuova collaborazione.

Sviluppato con Sunreef Yachts

A differenza dei modelli Brabus Marine precedenti come lo Shadow 900, orientato a day cruiser sportivi e imbarcazioni offshore tra i 22 e i 45 piedi, l’Ultima 55 si rivolge a soggiorni prolungati a bordo senza rinunciare alle prestazioni. Non più solo una questione di velocità pura, ma di esperienza complessiva: dormire, mangiare, vivere a bordo in modo che non abbia nulla da invidiare a un hotel di lusso.

Sunreef Yachts è uno dei nomi di riferimento nel settore dei catamarani di alta gamma. La collaborazione permette a Brabus di portare la propria filosofia di design e prestazioni su una piattaforma tecnica già consolidata, adattandola al vocabolario estetico che il marchio ha costruito nel tempo sulle quattro ruote.

Tecnologia Foiling

L’Ultima 55 si differenzia in modo significativo dai precedenti modelli Brabus anche dal punto di vista tecnico. Sunreef ha creato un catamarano a doppio scafo equipaggiato con un sistema avanzato di idrofoil. A velocità elevate, i foil subacquei generano portanza, riducendo la quantità di scafo a contatto con l’acqua. Il risultato è meno resistenza, maggiore stabilità e una navigazione più fluida.

La tecnologia foiling, già adottata da anni nel mondo della vela da competizione arriva qui su un’imbarcazione da diporto di lusso. Non è una prima assoluta nel settore, ma è certamente un passo avanti rispetto all’offerta precedente di Brabus, che si concentrava su scafi tradizionali ad alte prestazioni.

L’effetto pratico è quello che chiunque abbia provato un foiler conosce: oltre una certa velocità l’imbarcazione si solleva sull’acqua, il rollio si riduce drasticamente e l’impressione è di planare sull’aria piuttosto che tagliare il mare. Su una lunghezza di quasi 17 metri, l’esperienza è notevolmente diversa da quella di una barca convenzionale.

Fibra di carbonio e 1.450 CV

La propulsione è affidata a una coppia di motori a sei cilindri da 725 CV ciascuno, per una potenza combinata di 1.450 CV. Brabus dichiara una velocità massima superiore ai 40 nodi un risultato notevole per un’imbarcazione di questa lunghezza.

Esteticamente, l’Ultima 55 prende chiaramente ispirazione dalle automobili Brabus. La fibra di carbonio a vista domina prua e poppa, con ulteriori dettagli in carbonio sul tetto, le prese d’aria e gli elementi di illuminazione. Gli acquirenti possono scegliere tra finiture Graphite Black e Phantom Gray, abbinate a rivestimenti nelle tonalità Graphite, Red o Pearl.

Sotto coperta, lo yacht prosegue il linguaggio di design del marchio: l’interno “Masterpiece” combina pelle Moonstone con la caratteristica trapuntatura a triangoli Brabus, Alcantara e rifiniture in carbonio. Un display widescreen centrale integra navigazione e controlli di bordo, mentre tra i comfort premium figurano una cucina completamente attrezzata, una TV da 43 pollici a scomparsa elettrica e un impianto audio Bowers & Wilkins. Le piattaforme laterali apribili ampliano la poppa da circa 5,6 a 7,6 metri, creando ulteriore spazio lounge sul pelo dell’acqua. A seconda della configurazione, l’Ultima 55 può ospitare quattro o sei passeggeri, più una cabina separata per l’equipaggio.