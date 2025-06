Getty Images F1 - Il film con Brad Pitt arriva nelle sale italiane

Arriva nelle sale cinematografiche italiane il nuovo F1 – Il Film (il titolo originale è, semplicemente, F1 – The Movie), una nuova pellicola con protagonista Brad Pitt che porterà gli spettatori all’interno del circus della Formula 1. La prima è programmata per oggi 25 giugno. Si tratta di una delle novità più interessanti dell’estate per il mondo del cinema oltre che di un progetto davvero ambizioso e che punta a trasferire sul grande schermo lo spettacolo della Formula 1. Andiamo a scoprire i dettagli in merito.

La Formula 1 arriva al cinema

Il nuovo F1 – Il Film è diretto da Joseph Kosinski, protagonista al cinema con pellicole di successo come Top Gun: Maverick, e vede come protagonista assoluto Brad Pitt, vera e propria star hollywoodiana ora alle prese con un ruolo di un pilota automobilistico. Si tratta di un film Apple Original Films (di conseguenza, la pellicola arriverà anche nel catalogo del servizio di streaming Apple TV+).

Nel team di produttori, oltre a Kosinski e Pitt, troviamo anche Jerry Bruckheimer, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Chad Oman e il pluricampione del mondo Lewis Hamilton, che partecipa alla pellicola, interpretando sé stesso, insieme ad altri piloti come Leclerc e Verstappen. Diverse scene del nuovo film F1 sono state girate in occasione di weekend di gara del campionato di Formula 1, come il Gran Premio di Gran Bretagna e il Gran Premio d’Italia a Monza.

Altri ciak sono stati effettuati durante la 24 Ore di Daytona dello scorso anno. La produzione non ha utilizzato delle monoposto di Formula 1. Le vetture che appaiono nel film, infatti, sono delle monoposto di Formula 2 e Formula 3, opportunamente modificate, anche con l’inserimento di numerose telecamere per le riprese. È interessante notare che il sistema frenante delle vetture è stato fornito da Brembo.

Ci sono, quindi, tutte le carte in regola per vivere un’esperienza coinvolgente e realistica, come conferma anche il trailer della pellicola che riportiamo qui di sotto. Al momento, le recensioni sono molto positive: su Rotten Tomatoes, infatti, il film ha raggiunto un punteggio dell’88% mentre su Metacritic il punteggio è di 69 su 100, senza recensioni negative. La critica, quindi, pare abbia apprezzato in modo significativo il progetto.

La trama

La storia alla base del nuovo F1 – Il Film non segue eventi realmente accaduti ma potrebbe tranquillamente essere ispirata a vari campioni del passato. Il protagonista, interpretato da Brad Pitt, è Sonny Hayes, grande promessa dell’automobilismo degli anni ’90 la cui carriera è stata frenata da un grave incidente. Un suo ex compagno di squadra, ora proprietario di un team di Formula 1 (in grandi difficoltà) lo convince a tornare in pista. Hayes dovrà fare i conti, però, con un giovane e ambizioso compagno di squadra Joshua Pearce (interpretato da Damson Idris) oltre che con un campionato profondamente diverso da quello che aveva lasciato. La trama si svilupperà in un certo modo (non entriamo nei dettagli per evitare spoiler) promettendo tanto intrattenimento, soprattutto per gli appassionati di Formula 1.