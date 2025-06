Per sostituire un tasto di una Bugatti servono più di 11mila euro: la cifra record conferma i costi elevati per la manutenzione di queste supercar esclusive

Le supercar sono sempre più esclusive, sia in termini di design che per quanto riguarda i contenuti tecnici. Per le Case attive nel segmento delle auto di lusso, infatti, non c’è crisi e c’è sempre la possibilità di innovare con nuovi modelli sempre più estremi. In questa descrizione rientra perfettamente anche Bugatti che, con la sua gamma di supercar, è diventata, nel corso degli anni, un punto di riferimento assoluto del mercato delle quattro ruote.

Una manutenzione molto costosa

Per acquistare una Bugatti bisogna mettere in conto una spesa enorme. Ogni esemplare prodotto dalla Casa, infatti, è realizzato con cura artigianale e riesce ad abbinare un comparto tecnico di primissimo livello, come confermano i tanti record di velocità delle Bugatti, a una dotazione di altissimo livello, con tanti elementi che confermano le caratteristiche di “auto di lusso”. Questa esclusività si paga al momento della manutenzione.

Gli interventi di routine per garantire il perfetto funzionamento delle Bugatti possono avere costi elevati. Ancora più significativi, però, sono i costi da sostenere per interventi di manutenzione straordinaria, anche se di minima entità. La conferma arriva dall’incredibile storia raccontata da Auto Plus, che vede protagonista la Bugatti Veyron di Carl Hartley, figlio di Tom Hartley, il più importante concessionario di auto di lusso del Regno Unito. Ecco cosa è successo.

Una piccola riparazione, una spesa enorme

La storia è breve, ma chiarisce l’esclusività delle Bugatti anche per quanto riguarda i costi di riparazione. La Veyron descritta in precedenza aveva un piccolo problema. Una manopola per la regolazione degli specchietti, infatti, era affetta da un difetto di fabbricazione e aveva un leggero gioco. Per risolvere questo problema, il proprietario ha scelto di affidarsi direttamente all’assistenza della Casa che ha presentato un preventivo di 11.300 euro per la semplice sostituzione di un tasto. Questa spesa enorme è legata alla necessità di sostituire il meccanismo che permette il corretto funzionamento del tasto in questione.

Una soluzione economica

La risoluzione del problema si è rivelata più semplice del previsto. Bugatti, infatti, fino al 2021 era controllata dal Gruppo Volkswagen (oggi, invece, è gestita da una joint venture tra Rimac e Porsche, a sua volta parte del Gruppo Volkswagen). La Bugatti Veyron è stata progettata e realizzata quando il brand era parte integrante del Gruppo tedesco. Per questo motivo, la vettura condivideva alcuni piccoli componenti con altre vetture dell’azienda.

Dopo una breve ricerca online, quindi, è stato possibile recuperare un pezzo di ricambio. Per sostituire il tasto difettoso della Veyron, infatti, bastava recuperare un tasto analogo del Volkswagen Transporter, un veicolo commerciale del marchio tedesco. Il tasto in questione era acquistabile online per appena 1,16 euro a cui andava aggiunto solo il costo della manodopera e appena 25 minuti di lavoro.

Chi ha acquistato una Bugatti Veyron, in ogni caso, è abituato alle spese enormi di manutenzione, anche solo per l’ordinaria gestione della vettura. La Casa, infatti, raccomanda un tagliando annuale per la sua supercar con un costo di ben 25.000 euro. Tutti gli interventi necessari per il completamento del tagliando richiedono fino a 27 ore di lavoro specializzato.