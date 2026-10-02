Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

RM Sotheby's Una Bugatti da record

I modelli Bugatti raggiungono sempre un valore molto elevato e sono spesso al centro degli interessi dei collezionisti. Lo scorso 26 settembre, RM Sotheby’s ha venduto un particolare esemplare di Veyron, confermando quanto sottolineato in precedenza. L’esemplare in questione ha toccato una valutazione da record, superando in modo significativo le stime degli esperti che erano state effettuate in precedenza.

Un esemplare da record

La Bugatti venduta all’asta è una Veyron Grand Sport Vitesse Wimille del 2014. Si tratta di un modello che era stato valutato tra i 2,4 e i 2,8 milioni di franchi svizzeri ma che in asta ha raggiunto una quotazione di ben 4,5 milioni, con un incremento di circa il 61% rispetto alla stima massima che era stata fatta precedentemente.

Al cambio attuale, quindi, la vettura è stata venduta per circa 4,7 milioni di euro. Secondo RM Sotheby’s, si tratta del prezzo più alto mai toccato da una Veyron nel corso di una vendita in un’asta pubblica, superando nettamente la quotazione a cui era arrivata la Veyron Grand Sport Sang Bleu nel corso di un evento analogo nel 2024.

La Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Wimille è stata realizzata in appena tre esemplari. Il modello nasce per rendere omaggio al pilota ufficiale di Bugatti che, nel 1937, divenne il primo a vincere la 24 Ore di Le Mans alla guida di un’automobile del brand.

Le sole tre unità realizzate del modello hanno contribuito ad accrescerne il valore, rispetto alle altre Veyron (vettura che, complessivamente, è stata realizzata in poche centinaia di unità). L’edizione dedicata a Wimille presenta alcuni dettagli esclusivi e può essere considerata come un omaggio alla storia e alla carriera del pilota.

La combinazione bicolore richiama la Type 57G di Wimille; la vernice Bleu Wimille, realizzata su commissione, si abbina alla fibra di carbonio blu scuro a vista. Da segnalare anche la presenza di alcuni elementi celebrativi come il tracciato del circuito di Le Mans, il ritratto e la firma di Wimille, il simbolo dell’elefante Bugatti e motivi della bandiera francese.

Per i collezionisti si tratta di dettagli che contribuiscono a rendere ancora più esclusiva la vettura, che, quindi, raggiunge una valutazione davvero da record sul mercato. L’esemplare appena venduto è stato consegnato il 21 maggio 2014 ed è stato ritirato dal suo primo proprietario a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Il primo tagliando è stato effettuato a maggio 2016, con un totale di 655 chilometri percorsi, mentre il secondo a ottobre 2017, a 2.553 chilometri. Successivamente, la vettura è passata a nuovi proprietari, prima in Germania e poi in Svizzera. L’utilizzo, però, è sempre stato limitato, con un totale di 3.766 chilometri percorsi, come chiarito dal contachilometri, al momento della vendita.

Dal punto di vista tecnico, invece, ritroviamo tutti gli elementi meccanici che caratterizzano la Veyron, a partire dal motore W16 quadriturbo da 8,0 litri. Questo propulsore è in grado di erogare una potenza di 1.200 CV. In termini di performance, la vettura può contare su un’accelerazione da 0 a 100 km/h che viene completata in 2,6 secondi mentre la velocità massima è di 409 km/h.