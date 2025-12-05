Il SUV Yangwang U8L di BYD ha superato a pieni voti un incredibile test di resistenza: un albero di 13 metri è caduto sulla vettura senza causare danni

Ufficio Stampa Yangwang Il SUV di BYD è super resistente

BYD le prova davvero tutte per cercare di convincere gli automobilisti ad acquistare uno dei suoi modelli. L’ultima campagna per dimostrare la resistenza del SUV Yangwang U8L rappresenta una delle operazioni di marketing più originali degli ultimi tempi nel settore automotive. Per evidenziare le capacità del veicolo, una delle ultime novità della gamma cinese, BYD ha realizzato un test spettacolare che conferma l’eccellente lavoro dei progettisti. Vediamo di cosa si tratta.

Un modello super resistente

Per testare la resistenza dello Yangwang U8L, BYD ha fatto cadere un albero di 13 metri sulla carrozzeria del SUV per tre volte consecutive. Il pesante tronco non ha provocato danni significativi al veicolo nonostante i ripetuti impatti. Il video promozionale del test è stato condiviso su Instagram e sulla piattaforma cinese Bilibili (simile a YouTube), dove nella descrizione si legge: “La tua sicurezza è la nostra priorità. Un albero cade improvvisamente durante un tifone? L’U8L, con la sua struttura superiore, gestisce con calma i rischi imprevisti.”

La caduta ripetuta dell’albero sul SUV di BYD non ha avuto particolari effetti. La carrozzeria risulta leggermente graffiata e nella parte dell’impatto compaiono piccole ammaccature. In ogni caso, la struttura del modello resta intatta, la portiera si può aprire normalmente e i montanti non sembrano aver subito danni. Il SUV è in grado anche di riprendere la marcia, senza apparenti problematiche. Il test di resistenza, quindi, è stato superato a pieni voti, confermando la qualità costruttiva di Yangwang U8L, modello che vuole diventare una delle punte di diamante della gamma BYD, brand sempre più protagonista anche in Italia, grazie a una famiglia di vetture in costante espansione. In futuro, BYD potrebbe proporre nuovi test di questo tipo per mettere alla prova i modelli della sua gamma, sempre più ricca e completa.

Un SUV di lusso

Yangwang U8L è uno dei modelli più interessanti dell’offerta di BYD. Si tratta di un SUV di grandi dimensioni (5,4 metri di lunghezza) presentato in Cina nel gennaio 2023 come punta di diamante del marchio Yangwang, con cui BYD punta al segmento premium del mercato. Pensato per le famiglie, può ospitare fino a 6 passeggeri su 3 file (configurazione 2 + 2 + 2). Tra le caratteristiche spiccano un quadro strumenti da 23,6 pollici, un touchscreen verticale da 12,8 pollici per il conducente e un terzo monitor da 23,6 pollici per il passeggero anteriore. Lo Yangwang U8L non è destinato al mercato italiano, dove BYD si concentra su altri segmenti, ma rappresenta uno dei progetti più ambiziosi dell’azienda e, come dimostrato dal test, anche tra i più resistenti.