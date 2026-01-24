Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

getty images Il nuovo "scudo" su ruote per gli spostamenti di Trump è già in utilizzo

Donald Trump, nel suo ruolo di presidente degli Stati Uniti, può contare ora su un nuovo veicolo, pensato per gli spostamenti più brevi. Si tratta di un SUV che, naturalmente, è stato realizzato in modo specifico per soddisfare le esigenze del presidente americano, con tutte le misure di sicurezza più avanzate. Il veicolo in questione, realizzato da Cadillac, va ad affiancare la ben nota “The Beast”, la limousine blindata che viene utilizzata nel corso degli impegni più importanti del presidente americano. Ecco tutti i dettagli in merito al nuovo veicolo blindato che già viene utilizzato da Trump per alcuni brevi spostamenti e che rappresenta un vero e proprio scudo su ruote.

Uno scudo su ruote

Il nuovo SUV di Donald Trump è una versione speciale della Cadillac Escalade, realizzata “su misura” per soddisfare le necessità dell’amministrazione americana. Il veicolo, come riporta la testata americana TMZ, è blindato ma le caratteristiche specifiche non sono state rivelate, in quanto coperte dalla riservatezza. È praticamente certo che il SUV possa sfruttare tutti i sistemi di sicurezza e le protezioni degli altri modelli che fanno parte del parco auto in dotazione al presidente degli Stati Uniti.

Ricordiamo che poco meno di un anno fa erano state confermate le preferenze di Trump e dell’amministrazione americana per la nuova limousine presidenziale: Cadillac era stata scelta per realizzarla dopo la bocciatura di Tesla. La limousine, però, è un veicolo più di rappresentanza (anche se blindato e protetto). Per i brevi spostamenti, tra un incontro istituzionale e un altro, i Servizi Segreti americani, che curano la sicurezza del presidente, preferiscono optare per SUV come la Cadillac Escalade, mostrata nella foto in testa all’articolo e utilizzata nella recente trasferta in Svizzera. Di recente, Trump ha utilizzato anche un altro veicolo, una Chevrolet Suburban, sempre opportunamente modificato, mentre nella sua collezione privata c’è stato spazio anche per una Ferrari esclusiva, poi venduta all’asta con un prezzo davvero da capogiro.

Un progetto segreto

Come sottolineato in precedenza, i veicoli realizzati per il Dipartimento di Stato americano e, in particolare, per il presidente degli Stati Uniti sono personalizzati su misura e rispettano le richieste dei Servizi Segreti. Le caratteristiche complete non sono note, ma è chiaro che ogni elemento è stato progettato per massimizzare la sicurezza. Dalle foto della Cadillac Escalade si nota la presenza di numerose antenne sulla carrozzeria. Si tratta di un elemento essenziale per poter garantire una comunicazione costante, dall’interno del veicolo verso l’esterno. Gli addetti alla sicurezza, infatti, mantengono un costante contatto tra di loro mentre il presidente americano (o comunque l’esponente del Governo che sta usando il veicolo) potrebbe avere la necessità di effettuare chiamate nazionali o internazionali durante lo spostamento. Ulteriori informazioni sulla nuova Escalade blindata potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane anche se il progetto completo continuerà a essere top secret.