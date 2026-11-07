Jeep entra nel gioco di Caduta Libera e mette in palio Compass e Avenger: Monica conquista il SUV nella puntata del 4 novembre del quiz condotto da Max Giusti

Ufficio Stampa Jeep/Getty Images Caduta Libera: Jeep mette in palio Compass e Avenger

Una risposta sbagliata a Caduta Libera fa cadere dritto nella botola. Da qualche giorno, però, una risposta corretta può avvicinare i concorrenti alle chiavi di un’automobile. Nel quiz di Canale 5, condotto da Max Giusti, la collaborazione con Jeep ha introdotto un nuovo premio e il primo a portarselo a casa è stata Monica, campionessa in carica che nella puntata del 4 novembre ha fatto sua una nuova Compass. E come lei anche altri concorrenti avranno l’opportunità di aggiudicarsi un SUV del marchio americano, che in Italia ha trovato da anni una seconda casa.

Monica vince: come funziona il premio

La novità ha debuttato il 2 novembre, modificando il tabellone dei premi a disposizione del campione. Il meccanismo del programma rimane invariato: il concorrente al centro dello studio affronta dieci sfidanti, cercando di eliminarli attraverso una serie di domande. Ogni vittoria permette di scegliere uno dei premi nascosti, fra vantaggi e possibili penalità.

Da questa settimana, però, una delle caselle può nascondere un’automobile. Individuarla non basta per portarla a casa: occorre conservare il premio e superare il gioco finale delle dieci botole. Una combinazione che Monica è riuscita a completare mercoledì 4 novembre, aggiungendo una Jeep Compass al bottino della sua esperienza televisiva.

Per le prossime puntate, la collaborazione prevede due possibili vetture: la nuova Compass e la più compatta Avenger. Così Jeep entra nel gruppo delle case automobilistiche che utilizzano i quiz televisivi per far conoscere i propri modelli, seguendo una formula già adottata da programmi come La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.

Jeep Compass: il SUV costruito in Italia

Il premio conquistato da Monica porta un marchio americano, ma la sua produzione parla italiano. La nuova Jeep Compass viene infatti assemblata nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata, sulla piattaforma STLA Medium. Il progetto ha coinvolto anche Torino e il centro prove di Balocco.

La terza generazione del SUV offre una gamma di motorizzazioni che spazia dall’ibrido all’elettrico: la versione e-Hybrid sviluppa 145 CV, mentre la plug-in hybrid raggiunge 225 CV. Per le varianti completamente elettriche, la potenza parte da 213 CV e può arrivare a 375 CV nella configurazione a trazione integrale. Jeep non ha precisato quale motorizzazione o allestimento sia stato assegnato alla vincitrice del programma.

L’altra protagonista dell’accordo televisivo, la Jeep Avenger, occupa il segmento dei SUV compatti. Lunga poco più di quattro metri, viene commercializzata con motori benzina, e-Hybrid, elettrico e 4xe a trazione integrale. Una gamma che le ha permesso di conquistare una posizione di rilievo nel mercato automobilistico italiano.

Le novità di Caduta Libera con Max Giusti

La quindicesima edizione di Caduta Libera è partita il 7 settembre 2026, con Max Giusti affiancato da Isobel Kinnear. Su Canale 5 l’appuntamento col programma scatta ogni pomeriggio alle 18.45. Rispetto alle precedenti edizioni, il pubblico ha trovato uno studio diverso, una band che suona dal vivo e nuovi giochi, con un montepremi che può raggiungere i 500.000 euro. Dietro le quinte lavorano RTI ed Endemol Shine Italy, insieme a ITV Studios; all’intesa commerciale con Jeep partecipano invece Publitalia ’80 e RTI. L’accordo con Jeep coinvolge Publitalia ’80 e RTI, mentre la produzione del quiz è affidata a RTI ed Endemol Shine Italy, in collaborazione con ITV Studios. Il marchio americano rinuncia al ruolo di semplice inserzionista e partecipa direttamente al gioco, mettendo in palio i propri SUV.