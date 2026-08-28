Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Una sequenza da film d'azione

Direttamente dall’Egitto arriva un video che sta diventando virale sui social, mostrando la sequenza di un furto che potrebbe tranquillamente essere riutilizzata in un film d’azione.

Il breve video, infatti, ha come protagonisti due veicoli, un pickup e un camion. Il primo veicolo è stato utilizzato per “abbordare” il secondo, con una tattica che ha davvero dell’incredibile.

Si tratta di un colpo studiato nei minimi dettagli e che ha richiesto una preparazione meticolosa.

Una scena da film

La dinamica dell’accaduto è tanto semplice quanto fuori di testa, considerando la velocità con cui il furto viene eseguito. Il video, diventato virale sui social e ripubblicato da Adnkronos, mostra chiaramente la tattica utilizzata dai ladri per portare a segno il colpo.

Il pickup viene utilizzato per raggiungere il camion, che continua la sua marcia senza fermarsi. Nel frattempo, però, il veicolo dei ladri si avvicina al portellone posteriore, che viene aperto (questa parte non è presente nel video).

A questo punto, uno dei malviventi riesce ad entrare nel vano posteriore del camion, probabilmente senza che il conducente se ne accorga, per avviare il furto vero e proprio, passando la refurtiva a un complice che si trova nel vano di carico del pickup.

Un’operazione di questo tipo richiede precisione ed equilibrio da parte dei ladri e, nello stesso tempo, obbliga il conducente del pickup a guidare con estrema attenzione, adeguandosi alla marcia del camion, tenendo conto anche di eventuali rallentamenti dovuti al traffico o a ostacoli lungo la strada.

Ecco il breve video del colpo che sta diventando virale sui social network:

Un colpo studiato a tavolino

Al momento, non ci sono ancora informazioni in merito al furto, ma è chiaro che si tratta di un colpo studiato a tavolino, con ogni dettaglio preparato con cura. Per poter completare un colpo di questo tipo, infatti, è necessario tenere in considerazione numerosi fattori, assicurandosi che tutto vada nel modo giusto.

Il momento del furto è fondamentale, in quanto il tratto di strada deve garantire la possibilità di avvicinare il camion. Anche la scelta del veicolo da parte dei ladri (il pickup) non è casuale, in quanto permette di sfruttare il vano di carico come “base” da cui raggiungere il camion.

Staremo a vedere se nel corso delle prossime ore o, al massimo, dei prossimi giorni arriveranno ulteriori dettagli in merito al furto e al gruppo di ladri che è riuscito a mettere in atto un’operazione davvero da film.