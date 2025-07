IPA L'iconico profilo di una Ferrari

La Ferrari F40 è uno dei modelli più iconici della storia della Casa di Maranello. Si tratta di una supercar prodotta tra il 1987 e il 1992. Gli esemplari oggi disponibili sul mercato, soprattutto se tenuti in buone condizioni, possono raggiungere quotazioni molto elevate e finiscono facilmente nei garage dei collezionisti, soprattutto di chi sceglie di dedicare la propria collezione ai prodotti Ferrari.

Anche un piccolo graffio alla carrozzeria di una Ferrari F40 può tradursi in un danno economico davvero importante per il proprietario. Il caso registrato in questi giorni nello stato americano dello Utah con protagonista l’influencer Supercar Ron (molto noto soprattutto tra il pubblico americano), è esemplificativo.

Un camion, infatti, ha danneggiato gravemente la F40 LM dell’influencer, che su Instagram può contare su oltre 300.000 follower. Il video della vettura, pubblicato da Supercar Ron sul suo account, evidenzia le conseguenze dell’impatto tra la Ferrari e il camion. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma i danni alla carrozzeria sono evidenti. Andiamo a riepilogare cosa è successo.

Un danno enorme

Il video pubblicato dall’influencer, che potete vedere qui di sotto, evidenzia il danno sostenuto dalla Ferrari F40 a seguito dell’impatto avvenuto lungo la Interstate 15. Lo stesso Supercar Ron ha scritto sul suo profilo: “La mia Ferrari F40 è stata urtata da un camion che trainava una grossa cisterna. Il camion era di colore più scuro, sembrava più nuovo e, ovviamente, sapeva di essere stato urtato”. Il video mostra la fiancata sinistra della vettura gravemente danneggiata.

I costi per il ripristino della carrozzeria saranno significativi, anche considerando il valore della vettura. Ricordiamo, ad esempio, che in una recente vendita all’asta, tenuta a margine del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, una F40 è stata venduta per una cifra da record. Il conducente del camion che ha danneggiato la vettura, inoltre, dopo l’impatto, non si è fermato e ha proseguito la sua corsa, facendo perdere le sue tracce. L’influencer ha annunciato che darà una ricompensa a chi riuscirà a fornire informazioni utili all’individuazione dell’identità del camionista che ha danneggiato la sua F40.

Un’icona ancora oggi

Danneggiare una F40 significa dover fare i conti con costi di riparazione molto elevati. Gli esemplari della coupé della Casa di Maranello, infatti, hanno oggi un valore spropositato e, di conseguenza, le riparazioni non sono a buon mercato. La vettura, lanciata nel 1987 e progettata da Nicola Materazzi, è diventata una vera e propria icona Ferrari e un modello molto ambito dai collezionisti.

La F40 è stata anche l’ultima Ferrari con motore turbocompresso (un V8 in grado di erogare una potenza massima di 478 CV), realizzata a Maranello sotto la supervisione di Enzo Ferrari, prima del lancio della California T nel 2014. Nel corso della sua carriera, terminata nel 1992, la F40 è stata realizzata con diverse edizioni speciali che, inevitabilmente, sono diventate ricercatissime tra gli appassionati che collezionano vetture del Cavallino Rampante.