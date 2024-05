Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images Film e serie tv hanno spesso incluso camper poi diventati iconici

Il camper è più di un semplice mezzo di trasporto, come potranno confermare gli appassionati. Che vedono in “lui” un amico, sulla quale fare affidamento nei lunghi viaggi, alla scoperta di tutte le bellezze offerte dal mondo, in particolare per certi tipi di camper, adatti alle vacanze. Non sorprende apprendere che abbiano rubato la scena pure in numerosi film e serie TV. Da commedie stravaganti a drammi post-apocalittici, ha lasciato un’impronta sul grande e sul piccolo piccolo schermo.

A proposito di Schmidt (About Schmidt)

Warren Schmidt è un uomo alla ricerca di sé stesso in A proposito di Schmidt. Uscito con il cuore a pezzi dopo la morte della moglie, decide di attraversare gli Stati Uniti a bordo di un camper. Trattasi di un Winnebago Aspect 1996, proposta di fascia media, votata al comfort e all’affidabilità. La voglia di rimettersi in gioco condurrà Warren a vivere delle esperienze impensabili, mentre prova ad avere un nuovo scopo nella vita.

Breaking Bad

Adrenalina a fiumi, intervallati da sketch esilaranti sono valsi a Breaking Bad un posto nel gotha della serialità. L’improbabile duo composto da Walter White e Jesse Pinkman fa affidamento su un camper anonimo come laboratorio mobile per cucinare la loro celeberrima metanfetamina blu. L’aspetto del Fleetwood Bounder 1986 è adatto a nascondere le condotte illegali dei protagonisti. Il contrasto tra l’attività criminale e il simbolo della spensieratezza esprime la doppia personalità che ha reso BB un cult degli anni Duemila.

Scemo e più scemo (Dumb and Dumber)

Lloyd Christmas e Harry Dune sono due amici con la propensione a cacciarsi nei guai. Le peripezia sono all’ordine del giorno e il viaggio negli Stati Uniti non poteva che essere fuori di testa.

Fonte: Getty Images

Le gag assurdi e l’allergia al buon senso assicurano un sacco di risate agli spettatori. La base del pulmino è un Dodge Ram Van 1986, rivisto in modo significativo così da rimarcare la personalità sopra le righe di chi lo guida.

Malcolm

Lo stile stravagante ed eccentrico è l’anima portante di Malcolm in the Middle, meglio noto in Italia col solo nome di Malcolm. Qui niente narcotrafficanti, bensì una famiglia disfunzionale, dove genitori e figli combinano ogni pasticcio. Stufo di ritrovarsi coinvolto nella sua caotica famiglia, il creativo Dewey dà sfogo all’immaginazione nell’adattamento. La precisa identità del veicolo è rimasta avvolta nel mistero; tuttavia, un fatto è innegabile: il genio del piccolo Dewey nel trasformare un oggetto dozzinale e privo di mordente in un’opera d’arte.

Ella & John – Leisure Seeker

Una coppia di anziani, Ella e John, fugge dalla routine di una casa di riposo a bordo del loro amato camper, soprannominato “Leisure Seeker”. Tra imprevisti e scene commoventi, l’avventura è un invito a non lasciare nulla di intentato nella vita perché c’è sempre tempo per rimettersi in gioco. Ben tenuto, l’Itasca Sunstar 1973 assurge a simbolo circa le velleità degli innamorati. Le sembianze nostalgiche riflettono il desiderio di trascorrere gli ultimi anni insieme al massimo.

Un viaggio incredibile verso l’ignoto (The Incredible Journey)

Questo classico racconta la storia di due cani e un gatto intenzionati a tornare a casa attraverso la natura selvaggia. Nonostante i pericoli, preferiscono rischiare perché niente può competere con il fascino della propria terra, dove sono cresciuti e hanno lasciato il cuore. Per compiere l’impresa montano su un vecchio e robusto GMC Vandura 1978. Semplice e pragmatico nel look, rispecchia la determinazione dei protagonisti.

Le colline hanno gli occhi (The Hills Have Eyes)

In una zona desertica, priva di vie di fuga, una famiglia viene braccata da una tribù di cannibali nell’horror Le colline hanno gli occhi. Contro la minaccia esterna, i personaggi chiave della pellicola hanno un’unica risorsa a disposizione: un camper puro, un luogo claustrofobico e fragile. La semplicità del Winnebago Brave 1972 fa da contraltare alla situazione orrorifica, garanzia di tensione e paura sino all’epilogo.

Little Miss Sunshine

Spesso i registi dissacrano ciò che viene dipinta come un’istituzione dalla società: la famiglia. Gli Hoover mettono in moto un malandato Volkswagen Microbus 1966 affinché la piccola Olivia partecipi alla finale di un concorso di bellezza per bambini.

Scambi di battute surreali e spunti di riflessione conferiscono mordente al lungometraggio, un inno all’amore e all’importanza di inseguire i rispettivi sogni. Il pulmino di Wolfsburg è un covo di ricordi, manifesto dell’unione degli Hoover malgrado i momenti di disaccordo. La tonalità accesa e stravagante fa a pugni con la grigia routine.

Mi presenti i tuoi (Meet the Parents)

La trasferta di Greg Focker per incontrare i genitori della sua dolce metà viene sconvolto da una serie di contrattempi, incluso il malfunzionamento del camper. Circostanze imbarazzanti e disagi di carattere tecnico aggiungono pepe alle vicende, all’insegna della comicità.

Il regista Jay Roach ha scelto un Winnebago Aspect del 2002, un veicolo di fascia alta, spazioso e confortevole, l’ideale nel caso di una famiglia di quattro persone. Esso prevede una moltitudine di comfort, tra cui cucina completa, bagno con doccia e due letti matrimoniali. Il proposito del cineasta era di sottolineare l’agiatezza e lo status sociale dei Byrnes, contrapposta alla semplicità e alla modestia dei Fotter.

I fuori classifica

Riassumere in una top 10 i camper più distintivi apparsi in film e serie TV ha inevitabilmente richiesto dei sacrifici. Tra gli esclusi merita quantomeno di essere menzionato il Fleetwood Georgie Boy del 1989, la dimora mobile e il mezzo di trasporto del gruppo dei sopravvissuti di The Walking Dead.

Fonte: Getty Images

Nell’apocalisse zombie, l’aspetto vissuto e la funzionalità estetica segnalano la precarietà e la perenne ricerca di un luogo sicuro in un mondo devastato. Tra i camper e i non morti deve esserci una qualche correlazione, data la presenza di un GMC Vandura del 1986 in Zombieland, simbolo della resistenza e dello spirito di adattamento in un’America sconvolta.

Un’adorabile famiglia di procioni vive in un Winnebago Brave del 1972 in Fuori dal tunnel (Over the Hedge), un’accogliente tana all’interno di una comunità di animali selvatici. Il lussuoso Fleetwood Bounder del 1984 di Alex Foley in Un poliziotto a Beverly Hills (Beverly Hills Cop) cozza, infine, con lo scenario urbano di Los Angeles.