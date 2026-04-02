La donna al volante del camper con targa italiana è arrivata nel centro di un autolavaggio, senza comprendere le dimensioni del suo mezzo. Dopo essersi incastrata ha scelto di accelerare trascinando la struttura per poi innestare la retromarcia, demolendo del tutto l’impianto preposto al lavaggio di auto.

La Gendarmeria, una volta arrivata presso la stazione di servizio Amici di Falciano a San Marino, è rimasta allibita per i danni compiuti da un camper in un car wash . Le immagini sono state riprese anche da una telecamera di sicurezza che, durante la notte fra il 28 e il 29 marzo intorno alle 3, ha mostrato un autocaravan lanciarsi volutamente all’interno della struttura.

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Attività distrutta

Sul posto sono accorsi i gendarmi, che hanno poi contattato i proprietari dell’attività. La conducente ha distrutto il car wash senza riportare lesioni. Il veicolo si trova in buone condizioni ma l'autolavaggio è finito in pezzi. Per la rimozione del camper è risultato necessario l'intervento di mezzi idonei.

Probabilmente senza una lunga esperienza di guida, la donna al volante ha perso il controllo della situazione per cause ancora da appurare e non si è nemmeno resa conto dei liquidi fuoriusciti sull’asfalto dalla struttura. Per fortuna nessuno ha riportato ferite nella manovra di retromarcia, non essendo stati coinvolti pedoni o altre vetture.

Incidente evitabile

Questa storia ci insegna che, con un pizzico di buonsenso alla guida, tanti incidenti di percorso sarebbero evitabili. La manovra errata nel car wash avrebbe potuto avere effetti meno impattanti sulla costruzione preposta ai lavaggi di veicoli tradizionali se solo la conducente non fosse andata in panico, pigiando il piede sul gas per poi inserire la retromarcia, sradicando le pareti dell’autolavaggio.

La struttura, dal valore di circa 140mila euro, è andata in pezzi e richiederà un meticoloso processo di ricostruzione. I proprietari dovranno attendere delle settimane per rivedere a pieno regime le auto tornare brillanti nella stazione di servizio sammarinese.