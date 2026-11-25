Ufficio Stampa BMW/Getty Images Carlos Alcaraz, niente supercar: i genitori glielo vietano

Molti ragazzi della sua età sono ancora alle prese con gli esami universitari o con la ricerca di un impiego. A 23 anni Carlos Alcaraz ha già vinto anche le ATP Finals. E pensare che il 2026 sembrava nato sotto una cattiva stella: l’infortunio al polso lo ha tenuto ai box per oltre quattro mesi.

Con i soldi guadagnati grazie ai successi sul campo, il murciano potrebbe mettere in garage praticamente qualunque auto. Eppure, in casa Alcaraz l’acquisto di un costoso bolide è stato più volte motivo di discussione. Persino il tentativo di regalare al padre una Aston Martin, realizzando un suo vecchio sogno, non ha avuto l’esito sperato.

Una macchina nuova? Prima il permesso dei genitori

Già tra i primi dieci tennisti al mondo a 18 anni, nell’aprile del 2022 Alcaraz era stato invitato a El Hormiguero, popolare programma della tv spagnola. Nel corso dell’intervista si era parlato anche di soldi: a gestire gli incassi dei tornei erano ancora mamma e papà.

Se per acquistare l’attrezzatura da golf, altra sua grande passione, non incontrava particolari resistenze in famiglia, ottenere il via libera per comprarsi una bella automobile era una missione ardua. Di lì a poco, tuttavia, sarebbe intervenuto uno sponsor a risolvere almeno in parte il problema.

Grazie alla collaborazione con BMW, avviata nel maggio del 2023, Alcaraz si è messo al volante di una iX1. Nella versione xDrive30, il SUV elettrico da 313 CV impiegava 5,7 secondi nello 0-100 e raggiungeva una velocità massima di 180 km/h, limitata elettronicamente.

L’Aston Martin regalata al padre

A far emergere un altro episodio della vita automobilistica del campione spagnolo è stato Mark Hodgkinson, autore del libro Being Carlos Alcaraz, pubblicato nel 2025. Nel ricostruire la storia del tennista, Hodgkinson ha interpellato anche Alfredo Sarria, amico di famiglia, a conoscenza di un desiderio che il padre di Carlitos coltivava da tempo: possedere una Aston Martin, qualora un giorno avesse avuto abbastanza denaro per comprarla.

Il figlio aveva pensato bene di anticiparlo, presentandosi a sorpresa con una sportiva del marchio britannico. La reazione del destinatario del regalo, tuttavia, non era stata quella che ci si sarebbe potuti aspettare. Il padre gli aveva infatti domandato in quali occasioni avrebbe mai potuto guidarla.

A El Palmar, località alle porte di Murcia da cui proviene la famiglia Alcaraz, una vettura del genere catalizzerebbe l’attenzione. Secondo Sarria, proprio lo scarso utilizzo della vettura avrebbe potuto indurre la famiglia a rivenderla. Non è noto se ciò sia effettivamente avvenuto, né quale modello avesse scelto Carlos.

Tre ore tra le auto storiche a Torino

Tra un impegno e l’altro alle ATP Finals, Alcaraz ha trovato il tempo per concedersi una visita al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Il personale se l’è ritrovato davanti alla biglietteria martedì 17 novembre, in fila come un qualsiasi turista.

Una volta riconosciuto, è stato accompagnato nella visita alla collezione, durata circa tre ore, insieme al padre e al nonno. Tra le vetture esposte, Alcaraz si è fatto fotografare a bordo della Fiat 130 HP del 1907, costruita quasi un secolo prima della sua nascita. Almeno in questa occasione, nessuno in famiglia ha dovuto discutere sull’opportunità di acquistarla.