Charles Leclerc ha venduto la sua Ferrari Purosangue a un concessionario tedesco, che ne ha mostrato le condizioni dopo i 33.000 km percorsi dal pilota

Ufficio Stampa Ferrari/Getty Images La Ferrari di Charles Leclerc finisce in vendita: è stata protagonista di un incidente

Un rivenditore specializzato in Ferrari usate guarda solitamente con una certa diffidenza una vettura con 33.000 km percorsi in appena due anni e un tamponamento alle spalle. Ma le regole possono essere piegate se le circostanze lo giustificano, come accaduto al titolare di Autohaus Blöchl, concessionaria di Osterhofen, in Baviera, che ha acquistato direttamente da Charles Leclerc la sua Purosangue.

Grande appassionato di Formula 1, il commerciante tedesco ha raccontato attraverso un video su Instagram le sensazioni provate durante il viaggio di ritorno dal Principato di Monaco. Nei circa 1.000 km percorsi fino a Osterhofen gli è tornato più volte in mente il pensiero di essere seduto al posto del pilota della Scuderia di Maranello.

La stessa Ferrari del tamponamento a Montecarlo

L’esemplare era stato consegnato a Leclerc nell’aprile del 2024. Nemmeno cinque mesi dopo, a pochi giorni dalla vittoria del monegasco nel Gran Premio d’Italia a Monza, l’auto era diventata protagonista di un filmato circolato sui social: all’altezza del tornante del Loews, uno dei punti più caratteristici del tracciato cittadino di Monte Carlo, il ferrarista aveva urtato a bassa velocità la macchina davanti a sé. L’accaduto aveva suscitato parecchia ilarità tra gli appassionati, vista la professione del conducente.

Benché su un bolide del genere anche un piccolo graffio possa avere una certa incidenza sulla valutazione commerciale, il rivenditore ha deciso di lasciare la Purosangue così come l’ha ricevuta. Alcune imperfezioni si notano sui cerchi e sui parafanghi. Tuttavia nel complesso il tedesco ritiene che l’esemplare sia stato tenuto bene. La Ferrari ha viaggiato sia d’estate sia d’inverno, servendo a Leclerc anche negli spostamenti tra casa e Maranello. A bordo saliva regolarmente pure il suo bassotto Leo.

Come l’aveva configurata

Rispetto ad altre Ferrari acquistate dal monegasco, la Purosangue presenta una colorazione piuttosto sobria, l’Argento Nürburgring. Un po’ di rosso si intravede in corrispondenza delle pinze dei freni, attraverso le razze dei cerchi bicolore.

Sulla configurazione degli interni Leclerc non aveva lesinato sugli optional. Ai rivestimenti in pelle nera sono abbinati numerosi elementi in fibra di carbonio e anche i passeggeri posteriori possono regolare la temperatura delle proprie sedute, dotate di riscaldamento e ventilazione. Figurano nell’equipaggiamento il tetto panoramico in vetro e il sistema di sollevamento dell’avantreno, particolarmente utile in presenza di rampe ripide.

Il V12 aspirato e il prezzo di vendita

Sulla Purosangue, svelata al pubblico nel settembre del 2022, la Ferrari ha adottato lo schema transaxle. Il cambio a otto rapporti e doppia frizione si trova al retrotreno, a beneficio della distribuzione dei pesi, e il V12 aspirato di 6,5 litri è collocato alle spalle dell’asse anteriore. Pur con oltre 20 quintali di peso a secco, il primo SUV del Cavallino impiega appena 3,3 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h grazie al dodici cilindri da 725 CV a 7.750 giri al minuto. Ne servono 10,6 per toccare quota 200 km/h.

Sul prezzo della vettura appartenuta a Leclerc il concessionario non si è ancora sbilanciato pubblicamente, invitando i potenziali acquirenti a contattarlo. A testimoniare il passato dell’esemplare, oltre alle immagini disponibili in rete, provvedono il libretto di manutenzione e i documenti di immatricolazione monegaschi. Quanto inciderà il nome dell’ex proprietario sulla cifra richiesta? In circostanze diverse, proprio quei 33.000 km potrebbero costituire un argomento a favore dell’acquirente in sede di trattativa.