In questa epoca hi-tech i tentativi di attacchi ai veicoli avvengono tramite ritrasmissione del segnale e si sono diffusi anche in Italia

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

iStock Chiavi auto da chiudere nel microonde

Come scongiurare gli attacchi di ritrasmissione? Semplice: riponete le chiavi della vostra auto nel forno a microonde e ricordatevi di non accenderlo. Una banale abitudine serale prima di andare a dormire potrebbe distruggere i sogni dei ladri che da distanze anche sensibili cercano di captare il segnale delle chiavi di ultima generazione delle auto per aprire e accendere il veicolo.

La tecnica, sempre più utilizzata dai malviventi, è molto semplice e non lascia traccia. Parcheggiare l’auto nel viale di casa può essere un serio problema con i moderni sistemi keyless che consentono, tenendo il telecomando in tasca, di aprire la portiera semplicemente agendo sulla maniglia ed avviare la vettura premendo un pulsante. Gran parte dei veicoli con sistema keyless possono essere aperti infatti con due banali dispositivi.

La tecnica dei ladri

Un ricevitore capta il segnale radio del telecomando dell’auto e un trasmettitore viene collocato nei pressi della portiera. Dispositivi che costano poche centinaia di euro nei negozi di elettronica e online possono far guadagnare un ricco bottino ai ladri. Questi ultimi si appostano, magari durante la notte, fuori da un’abitazione con una vettura parcheggiata e riescono a intercettare il segnale emesso dal telecomando, appoggiato magari nei pressi della porta di casa, riuscendo ad aprire l’auto e scappando senza patemi.

Sempre più automobilisti stanno decidendo di lasciare le chiavi dell’auto nel forno a microonde. Una soluzione alternativa che mira a limitare i rischi legati alle tecnologie usate dai malviventi. Il microonde rappresenta una barriera economica e molto diffusa nelle case per contrastare in modo efficace il segnale invisibile. Un gesto semplice può risolvere un patema enorme di chi, dopo tanti sacrifici, si è consentito l’acquisto di una macchina di ultima generazione.

Come contrastare il fenomeno

I segnali wireless delle auto moderne permettono il riconoscimento e lo sblocco delle portiere. Una comodità in un mondo civile che si trasforma in un invito a nozze per i malviventi. Inserire la chiave in un contenitore metallico, come un microonde, riduce la propagazione delle onde elettromagnetiche, rendendo molto complessa l’intercettazione. La schermatura limita l’efficacia di questi attacchi e vi farà dormire sogni tranquilli.

In primo luogo è preferibile tenere le chiavi lontane dalla porta d’ingresso o dal garage, quindi più si distanziano e più la probabilità che gli strumenti dei ladri funzionino diminuisce. Conseguentemente è necessario evitare di usare il microonde perché basta una piccolissima distrazione per combinare un disastro. Esistono dei porta chiavi che schermano i segnali e non vi esporranno a rischi domestici sulla sicurezza. Nel caso siate sbadati meglio optare per il frigorifero che offre una protezione simile. Anche una scatola metallica ben chiusa può oscurare il segnale e ne troverete in commercio di ogni dimensione.

Queste custodie bloccano le onde elettromagnetiche, impedendo ai malviventi di intercettare i segnali delle chiavi. In Italia, come nel resto del mondo, i ladri non hanno più bisogno di rompere un finestrino o forzare una portiera. La tecnologia ha garantito notevoli passi in avanti in materia di automotive, ma anche favorito le operazioni dei criminali che agiscono oggi indisturbati. I furti di auto sono tornati su numeri impressionati alle nostre latitudini. Il microonde opera come una gabbia di Faraday, capace di bloccare le onde elettromagnetiche sia in entrata che in uscita.