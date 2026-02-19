Dopo Ferrari lasciate in Spagna e Porsche sfortunate, Christian Vieri ha trovato la sua auto da "family man": che cosa guida l'ospite di Striscia la notizia

Ufficio Stampa BMW/Getty Images

Le auto di Christian Vieri sono proprio come lui: prestanti e letali negli ultimi metri. Per una carriera l’ex centravanti della Nazionale ha fatto esultare mezza Italia, stregata dalle sue doti di cannoniere. E anche una volta appesi gli scarpini al chiodo, Bobo – come lo chiamano tifosi e amici – ha conservato un’aura da leggenda. Non è facile dire con certezza quanto sia capiente il suo parco macchine, ma una cosa è certa: il successo professionale gli ha consentito di mettere insieme una collezione stellare.

Un SUV da bomber

Il capitolo finale della saga nel garage ha i tratti imponenti di una tedesca doc: la BMW X5, mostrata in un filmato sui social, in vendita a prezzi di listino di almeno 87.000 euro. È una quattro ruote che gli somiglia per fisicità e presenza su strada, indice di una nuova maturità da “family man” tecnologico, tuttavia, se rovistiamo nel suo passato capiremo che la storia di Christian Vieri con i motori è sempre stata scoppiettante. Del resto, bomber si nasce. Non si diventa.

Il pezzo più incredibile, Bobo non lo ha mai guidato. Nel 1997, durante la sua stagione record all’Atletico Madrid (24 gol in 24 partite di Liga), lanciò una sfida al presidente Jesús Gil:

“Se segno tre gol anche in Coppa Uefa, mi aspetto una Ferrari 550 Maranello”

Dopo la tripletta leggendaria contro il Paok Salonicco — incluso quel gol impossibile dalla linea di fondo — Gil mantenne la promessa. Eppure, nel settembre 1998, quando la Ferrari 550 Maranello era pronta, Vieri la lasciò lì, un modo per farsi perdonare il suo passaggio alla Lazio.

Passando dalle gioie spagnole ai dolori milanesi, la Cayenne di Christian Vieri doveva avere un conto aperto con la sfortuna: nella sua autobiografia, lo stesso Vieri ha raccontato di quando, a Milano, consegnò le chiavi della sua Porsche nuova fiammante a un uomo che credeva essere il parcheggiatore dell’hotel. In realtà, era un impostore: l’auto sparì nel nulla e non fu mai più ritrovata. A rendere quel veicolo “sfortunato” ci aveva già pensato Elisabetta Canalis, che in un momento di gelosia gli aveva rigato l’intera fiancata con una chiave.

Tra Dune Buggy e futuro elettrico

Una volta detto “addio” al calcio da protagonista, Vieri sembra aver trovato una dimensione più scanzonata e “chic”. In rete lo vediamo ritratto su icone dello stile balneare come la Dune Buggy — un classico che richiama lo spirito degli anni ’70 — o la nuova Moke elettrica, il top per muoversi in silenzio e rispettando l’ambiente nelle località di villeggiatura più esclusive. Pur lontani dalle prestazioni della 550 Maranello, i veicoli hanno un magnetismo tutto loro.

Nella nuova veste di “bomber di famiglia” Vieri è annunciato, insieme alla moglie Costanza Caracciolo, per una puntata di Striscia la notizia, ospite dei due padroni di casa, Ezio Greggio ed Enzo Iachetti. Nonostante le Porsche rubate e le Ferrari lasciate in Spagna, il tesoro di Christian è la serenità conquistata insieme all’ex velina. Un epilogo perfetto per chi ha passato una vita a correre, e ora si gode il viaggio – magari elettrico – con la persona giusta accanto.