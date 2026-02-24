Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis Citroën C5 Aircross protagonista a Sanremo

Il marchio Citroën spiccherà fuori gli studi del “Fuori Sanremo”, allestiti presso il Grand Hotel Londra in occasione del Festival. Si accenderanno i riflettori per il brand transalpino in uno degli appuntamenti mediatici più rilevanti del panorama nazionale. Il partner Radio Italia, in diretta contemporanea, proporrà le interviste ai protagonisti e gli ospiti del Festival, a cura dei conduttori Francesca Leto e Mauro Marino, Giuditta Arecco e Marco Falivelli, Daniela Cappelletti, Emiliano Picardi e Mario Volanti.

Oltre a presenziare al Grand Hotel Londra, la partecipazione attiva di Citroën avverrà al Radio Italia Music Village, nell’area prossima al centro di Sanremo, luogo di incontro per pubblico, artisti e media. Da oggi e per una settimana il marchio appartenente al Gruppo Stellantis, in una glassbox espositiva, ospiterà la “Citroën Comfort Lounge”, uno spazio dedicato al benessere e ai curiosi che vogliono concedersi una pausa. Su comode poltrone Bubble si può provare un’esperienza sensoriale con cuffie insonorizzate e una selezione di sound naturali. Per vivere un momento di relax si potranno ascoltare i suoni del mare e del vento. Il contatto diretto con la visione di Citroën del comfort moderno, fuori l’Ariston, rappresenta una ottima opportunità per valutare le ultime proposte.

Gamma in esposizione

Chi sarà interessato potrà accomodarsi nell’abitacolo del nuovo SUV Citroën C5 Aircross per testare la qualità del comfort a bordo. In un ambiente insonorizzato ci si potrà rilassare su sedili autoventilati e massaggianti, da dove è possibile ammirare un maxi display waterfall verticale capace di riprodurre le stesse atmosfere distensive della Comfort Lounge. Un benessere dinamico nella settimana dove l’Italia si ferma per l’intrattenimento musicale del Festival.

Il pubblico potrà scoprire nel dettaglio il listino di Citroën, orientato ai giovani e tra i più avanzati sul piano dell’elettrificazione del Vecchio Continente. La nuova C3 ha dato una impronta nuova al segmento B, mostrando un look più deciso e robusto. La serie ha sostituito un modello iconico che ha costruito il proprio successo su uno stile replicato anche dai diretti competitor. Ha inaugurato un nuovo linguaggio stilistico per Citroën, dando linfa anche al Gruppo Stellantis in una fase di difficoltà. Alla versione elettrica si sono affiancate il benzina da 100 CV e l’ibrido a 48V con la medesima potenza e sono quattro gli allestimenti disponibili: YOU, PLUS, BUSINESS e MAX. È stata prodotta sulla piattaforma modulare Smart Car, derivata dal pianale CMP.

La prima ad arrivare sul mercato è stata la Citroën C3 equipaggiata con il motore 3 cilindri turbo 1.2 PureTech da 100 CV associata al cambio manuale a sei marce. Presenta una altezza da terra di 16,5 cm, mentre per la ë-C3 è di 19,5 cm. L’ë-C3 dispone di un motore elettrico da 113 CV e 120 Nm di coppia, alimentato da una batteria LFP con una capacità di 44 kWh che offre un’autonomia di circa 320 km. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 11 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 135 km/h.

Listino completo

Sarà possibile ammirare il SUV C5 Aircross, che rappresenta l’ammiraglia Citroën nel campo dell’elettrificazione. La C5 Aircross presenta due versioni, la più equilibrata e accessibile Comfort Range, equipaggiata di un motore da 210 CV / 157 kW abbinato a una batteria da 73 kWh, per un’autonomia di 520 km, e la Long Range, con motore da 230 CV/170 kW e una batteria da 97 kWh, presto disponibile, che offrirà un’eccezionale autonomia di 680 km. In esposizione anche il SUV C5 Aircross Hybrid 145 Automatic, il nuovo SUV C5 Aircross Plug-In Hybrid 225 Automatic e la piccola AMI, proposta sul mercato nel 2020.