L’unico prototipo con il nome Cizeta-Moroder sul cofano sarà battuto da RM Sotheby’s: una supercar nata tra California, Motor Valley e musica elettronica

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RM Sotheby's Cizeta-Moroder V16T, asta milionaria per il prototipo unico

La Cizeta-Moroder V16T è una vettura per palati fini con una storia caratteristica: un tecnico italiano emigrato in California, un produttore musicale visionario, un motore a sedici cilindri montato di traverso e un debutto presentato da Jay Leno. Non male per una supercar che quasi nessuno ha mai visto dal vivo. Ora l’unico prototipo originale che porta entrambi i cognomi sul muso tornerà sotto i riflettori, questa volta quelli di una sala d’aste. RM Sotheby’s lo batterà in agosto 2026 con una stima compresa tra 1,4 e 1,8 milioni di dollari.

Icona anni 80

Erano gli anni di Countach e Testarossa, di curvature impossibili e volumi esagerati, e Claudio Zampolli, ex tecnico Lamborghini che aveva costruito la sua carriera tra Modena e Los Angeles, aveva in testa un progetto ancora più estremo. Zampolli voleva costruire una supercar che battesse tutti sul piano tecnico, e per farlo aveva bisogno di un motore fuori dall’ordinario. La soluzione fu un V16 ottenuto affiancando due V8. Il problema era quello di sempre: i soldi. Ed è qui che entra in scena Giorgio Moroder, produttore musicale di fama mondiale, padre della disco music elettronica e appassionato di supercar. Dal loro incontro nacque il nome composito Cizeta-Moroder, e una vettura destinata a restare nella storia anche per la sua rarità.

Il design fu affidato a Marcello Gandini, lo stesso che aveva firmato la Countach, e lo si riconosce immediatamente: linee spigolose, grandi passaruota, prese d’aria laterali muscolose e quattro fari a scomparsa distribuiti su due livelli. Un frontale che ancora oggi non ha perso nulla del suo impatto visivo.

Prototipo unico

L’esemplare che andrà all’asta è il prototipo telaio 001. Costruito nel 1988, è l’unico a portare ufficialmente entrambi i nomi sul badge: dopo che Giorgio Moroder decise di uscire dal progetto, probabilmente quando i costi iniziarono a superare le previsioni, le vetture prodotte successivamente persero la sua firma e divennero semplicemente Cizeta.

Il debutto pubblico avvenne nel dicembre 1988 a Los Angeles, in un evento che Moroder accompagnò con un brano musicale composto appositamente per l’occasione. Il conduttore americano Jay Leno presentò la vettura al pubblico: difficile immaginare un palcoscenico più adatto per una supercar nata dall’incrocio tra la Motor Valley emiliana e l’industria dell’intrattenimento californiana.

Stimata circa 1,5 milioni

La stima di RM Sotheby’s si posiziona tra 1,4 e 1,8 milioni di dollari. Nel 2022 lo stesso esemplare era già passato sotto il martello della medesima casa d’aste, aggiudicandosi per circa 1,2 milioni di euro. La crescita della valutazione riflette l’interesse sempre più marcato del mercato collezionistico verso le supercar degli anni Ottanta e Novanta, un segmento che continua ad apprezzarsi anche mentre il mercato generale delle auto d’epoca attraversa fasi alterne.

A rendere il lotto ancora più particolare è la dotazione che accompagna la vettura. Insieme alla documentazione cartacea tradizionale, il compratore riceverà anche un NFT contenente materiale digitale dedicato: il brano musicale originale composto da Moroder per l’occasione, una scansione tridimensionale della vettura, un rendering artistico e il certificato digitale di provenienza. Un pacchetto insolito, che miscela il mondo analogico della meccanica italiana degli anni Ottanta con gli strumenti digitali del presente.

Chi si aggiudicherà questo esemplare comprerà l’unico pezzo che porta entrambi i cognomi, con tutto il peso storico e narrativo che questo comporta. E in un mercato dove le storie contano quasi quanto i cavalli, la V16T ha materiale sufficiente per reggere il confronto con qualsiasi altra supercar dello stesso periodo.