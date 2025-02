Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Lulop Clara sceglie la Superveloce S Ottantesimo Anniversario di MV Agusta per il videoclip di Febbre

Accelera, rallenta, sfreccia tra emozioni contrastanti. Febbre è un battito che cresce, un’onda che sale e che scende. Come un motore, mentre vibra prima di partire, il suono si carica di tensione, pronto a esplodere sulla strada. Clara torna a Sanremo 2025 con un brano sulla trasformazione, sulla ricerca, sul momento in cui ogni ostacolo diventa slancio. Un viaggio partito da molto lontano. Un passo alla volta. Dai primi giorni, tra musica e ghiaccio, ai palchi affollati del tour. Sacrifici, vittorie, chilometri macinati, gli stessi percorsi dalla Superveloce S Ottantesimo Anniversario di MV Agusta, un missile da 153 CV.

Quanta vita che ho vissuto

Più di una moto, più di un semplice mezzo. Un simbolo di velocità e precisione, di eccellenza e stile. Un manifesto di italianità che, nel videoclip di Febbre, diventa parte della sua storia. Clara non ha scelta la Superveloce S Ottantesimo Anniversario di MV Agusta a caso. Il design retrò-futuristico, la cura artigianale e il rombo del cuore pulsante contengono un elemento nostalgico. Sono un’estensione del viaggio, un richiamo alle radici e, allo stesso tempo, un trampolino verso il domani. Nel videoclip, la due ruote richiama la cantante nelle movenze: tra luci e ombre, tra momenti di slancio e attimi di incertezza. La strada diventa un palcoscenico, la velocità un riflesso della tensione emotiva del brano.

Il chilometro zero della corsa? Varese. Terra di motori e musica, luogo di nascita di entrambe le stelle. Nel 1999 è nata quella di Clara, nel 1945 (a Samarate) quella di MV Agusta. Due identità che hanno conquistato la scena e acceso passioni. Così nella musica, così nell’ingegneria motociclistica l’equilibrio tra passato e futuro è fondamentale. Non puoi guardare avanti se perdi di vista da dove vieni. Come nello specchietto di una moto: il passato è sempre lì, riflesso, mentre la strada davanti scorre veloce. Lo sanno gli artisti, lo sanno i meccanici. Innovare senza dimenticare le radici è ciò che rende un’opera davvero immortale.

Cocktail di influenze

Febbre di Sanremo 2025 fonde influenze diverse. Suoni elettronici e melodie intime non prevaricano l’uno sull’altra. Allo stesso modo, MV Agusta è “figlia” di due percorsi paralleli, legati dal videoclip. Velocità e intensità emotiva coesistono. “E’ stato un piacere poter conoscere da vicino una realtà storica, come MV Agusta, che è nata a pochi chilometri da dove sono nata io – ha commentato Clara Soccini -. Avere la Superveloce S in apertura del video è un valore aggiunto per chi lo guarda”.

Luca Martin, Board Member, MV Agusta Motor S.p.A., ha aggiunto: “Siamo molto felici che Clara abbia scelto uno dei nostri modelli per rappresentare Varese e il nostro territorio. Varese è la casa di MV Agusta, il luogo in cui ogni nostro prodotto nasce e viene realizzato con passione e precisione. Avere una nostra moto come simbolo del territorio, all’interno di questo progetto, ci rende orgogliosi.

La Superveloce S Ottantesimo Anniversario è la sintesi perfetta di eleganza, innovazione e adrenalina, valori che si rispecchiano nel brano ‘Febbre’ di Clara. Siamo certi che il suo talento le permetterà di raggiungere un successo straordinario”. Febbre è il fuoco che brucia dentro, il battito che accelera, il desiderio di non fermarsi. Come la Superveloce S, come Clara.