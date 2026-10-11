Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Christies Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

New York si prepara ad accogliere un evento imperdibile per gli appassionati del mondo delle due ruote. Gooding Christie’s, casa d’aste ufficiale di Rétromobile New York, ha annunciato che oltre 70 motociclette provenienti dalla collezione privata del celebre cantautore Billy Joel saranno messe all’asta al Javits Center. La vendita si svolgerà nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 novembre.

Un’asta da non perdere

Un dettaglio importante per i collezionisti: tutti i lotti saranno offerti senza prezzo di riserva e, quindi, senza un prezzo minimo prestabilito per essere venduti. In termini pratici, il lotto verrà aggiudicato al miglior offerente indipendentemente dall’importo finale raggiunto.

Inoltre, il ricavato della vendita non andrà ad arricchire l’artista, ma sarà devoluto in beneficenza per sostenere la sua organizzazione, la Joel Foundation. Si tratta, quindi, di un’iniziativa molto interessante e in grado di trasformare la passione dei collezionisti delle due ruote in un’occasione per sostenere progetti di vario tipo.

Tanti pezzi di grande valore

La collezione che sarà in vendita all’asta include una lunga serie di modelli molto interessanti, con alcuni pezzi pregiati che potrebbero essere venduti a un valore molto elevato. Tra questi troviamo una Triumph T140 Bonneville del 1978 (con valore stimato tra 10 mila e 15 mila dollari).

Si tratta di un modello davvero unico nel suo genere, soprattutto per via della sua storia. La moto, infatti, è stata regalata a Joel dai vertici del Madison Square Garden per celebrare il suo 150° concerto sold-out nella celebre arena newyorkese, un record che l’artista detiene ancora oggi.

Il veicolo ha una verniciatura personalizzata ed è accompagnato da un casco abbinato che elenca ogni singolo concerto tenuto al MSG. La raccolta di moto include anche una Ducati 900 Mike Hailwood Replica del 1982 (il cui valore stimato è compreso tra i 15 mila e i 25 mila dollari). Il modello in questione è stato creato per celebrare il trionfo del pilota al Tourist Trophy del 1978.

Da segnalare anche una Ducati 750 Sport del 1975 (stimata tra i 25 mila e i 35 mila dollari) che è stata restaurata e viene, quindi, proposta in un ottimo stato di conservazione, con la possibilità di diventare uno dei pezzi pregiati dell’intera gamma di moto che sarà venduta all’asta.

Billy Joel ha commentato:

“Ho sempre idealizzato le motociclette. C’è qualcosa di speciale. Mi sento come se potessi disconnettermi completamente dal mondo. C’è un senso di libertà in questo”.

Il presidente di Gooding Christie’s, David Gooding, ha aggiunto: