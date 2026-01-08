Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Il garage di Neymar

Nel mondo del calcio ci sono stati pochi attaccanti paragonabili a Neymar per talento e capacità realizzativa. Accostato a Pelé, è considerato uno dei migliori talenti della prolifica scuola brasiliana. Battezzato O Ney dai suoi fan per l’assonanza con O Rei, soprannome di Pelé, è cresciuto nelle file del Santos, con il quale ha militato dal 2009 al 2013, conquistando i campionati paulisti, una Coppa del Brasile, una Coppa Libertadores e una Recopa Sudamericana.

Nel 2013 è passato al Barcellona, dove ha festeggiato due campionati spagnoli, tre Coppe del Re, una Supercoppa spagnola, una UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA. Ha composto con Lionel Messi e Luis Suarez uno dei tridenti più forti e completi della storia del calcio. Il Paris Saint-Germain ha fatto di tutto pur di averlo tra le sue file, sborsando la cifra record di 222 milioni di euro, facendolo diventare il calciatore più costoso di sempre. Non ha deluso nemmeno in Francia, ottenendo quattro campionati francesi, tre Coppe di Francia, due Coppe di Lega francesi e tre Supercoppe francesi.

La collezione speciale del numero 10

Con il passaggio alla squadra araba Al-Hilal, pur scendendo in campo pochissimo a causa di un infortunio ai legamenti, Neymar ha guadagnato cifre faraoniche. Dopo sole 7 partite ha deciso di lasciare l’Arabia Saudita per tornare in patria con circa 200 milioni di euro in più sul conto. In Brasile, dopo aver festeggiato la salvezza con il Santos, ha aggiunto alla sua flotta personale un Dassault Falcon 900LX, un jet privato che può valere fino a 215 milioni di euro completo di optional.

Con il mezzo di lusso l’attaccante può volare in giro per il mondo nel pieno confort. L’aereo vanta una cabina che può includere suite, lounge, bagno e cucina. Neymar ha mostrato il suo ultimo gioiello sui social. Nel video Instagram che ammirerete in basso il centravanti più prolifico della storia della nazionale brasiliana siede su una riproduzione in scala reale della Batmobile. Proprio come il supereroe della DC Comics il campione è tra i più ricchi al mondo nel suo ambito e per non farsi mancare nulla ha comprato anche un elicottero Airbus H-145.

Una rinascita in vista del Mondiale 2026

Dopo aver evitato la retrocessione, che incombeva da mesi, il Santos ha scelto di prolungare il sodalizio con il classe 1992. Neymar ha deciso di accettare un altro anno di contratto con il club dove ha iniziato la sua carriera calcistica. Il centravanti sembra essere tornato in forma e ha anche ritrovato il sorriso nel suo habitat naturale. La scelta di trasferirsi in Arabia, dopo le esperienze europee, è stata dettata dal denaro. Ora le motivazioni del calciatore, dopo aver composto una collezione da sogno, ruotano intorno al club che lo ha reso una leggenda. Cercherà un nuovo passo avanti nel 2026 con il Santos che ha tutte le carte in regola per tornare grande.

Neymar è una leggenda in patria. Con 79 gol realizzati è il miglior marcatore nella storia della nazionale brasiliana, con cui ha preso parte a tre edizioni della Copa América (2011, 2015 e 2021) e a tre del campionato mondiale (2014, 2018 e 2022). Nel 2016, alle Olimpiadi di Rio, ha trascinato la nazionale al primo oro olimpico della sua storia. Più volte candidato al Pallone d’oro, ha vinto nel 2011 e nel 2012 il premio di Calciatore sudamericano dell’anno, assegnato dal quotidiano El País. Potrebbe essere il capitano della Selección brasiliana guidata da Ancelotti nel prossima Coppa del Mondo 2026.