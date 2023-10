Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Con alcuni colori è più probabile fare un incidente?

Quando si acquista una nuova auto, per molti automobilisti, la scelta del colore della carrozzeria rappresenta un passaggio chiave. Il colore dell’auto è, infatti, un modo per esprimere la propria personalità e per dare un tocco distintivo al veicolo. Non è, però, solo una questione di stile.

Una nuova ricerca di carVertical ha evidenziato che alcuni colori di auto hanno maggiori probabilità di essere coinvolti in incidenti stradali. Allo stesso modo, l’indagine conferma anche quelli che sono i colori più “sicuri” e che vengono coinvolti con meno probabilità in sinistri.

Con marrone e giallo aumenta il rischio

Con alcuni colori di auto è più probabile essere coinvolti in incidenti stradali. Questa “strana” correlazione mette in evidenza un legame tra la scelta del colore del veicolo e le abitudini di guida dell’automobilista. Alcune colorazioni sono, quindi, coinvolte più di frequente in incidenti stradali rispetto ad altre.

È il caso delle auto marroni. Secondo i dati di carVertical, questo colore ha un’elevata probabilità di essere coinvolto in un incidente stradale. Il 51% delle auto con questa colorazione ha subito dei danni a seguito di un sinistro. Un altro colore che viene spesso coinvolto in incidenti è il giallo.

Lo studio conferma che il 50,6% dei veicoli gialli controllati su carVertical ha riportato dei danni. Terza posizione per le auto rosse, con una quota del 49,8%. Naturalmente, gli incidenti sono correlati a molteplici fattori, dalla sonnolenza del guidatore alla guida in stato d’ebbrezza passando per distrazioni, errori e molto altro ancora.

Matas Buzelis, un esperto del settore automobilistico di carVertical, sottolinea: “Non esiste una correlazione diretta tra il colore di un’auto e il suo tasso di incidenti o la potenza media del motore. Possiamo ipotizzare che tutti questi colori con i tassi di incidenti più elevati siano spesso scelti da automobilisti che vogliono distinguersi dalla massa. Forse vogliono correre qualche rischio in più nei loro spostamenti quotidiani”

Bisogna sottolineare, inoltre, che giallo e rosso sono colori spesso utilizzati da auto sportive e, quindi, gli automobilisti potrebbero essere più inclini a prendersi dei rischi alla guida. carVertical ha individuato anche i colori più “sicuri”. A essere meno soggetti a incidenti stradali, infatti, sono il grigio (44,7%) e il bianco (44,5%) che possono, quindi, essere considerati come le soluzioni giuste per minimizzare il rischio di incidente.

È anche una questione di visibilità?

Scegliere un’auto con una colorazione vivace viene spesso vista come una scelta “stravagante”, ben diversa dalle soluzioni più tradizionali come il nero e il grigio. Per ridurre il rischio di incidente, però, può essere utile optare per una colorazione chiara, facilmente individuabile di notte.

Almeno questa è una credenza comune. I dati di carVertical supportano, però, solo in parte questa “teoria”. Il giallo, pur risultando molto visibile, è anche molto incline a essere coinvolto in un sinistro. Una scelta migliore sembra essere, invece, l’arancione, evidenzia carVertical.

La realtà è che le statistiche sugli incidenti dipendono da svariati fattori e non sono direttamente collegate al colore. La scelta del colore, però, può essere legata alla personalità e allo stile di guida dell’automobilista. Chi ha una certa propensione al rischio potrebbe essere orientato su determinati colori che, quindi, risultano essere “meno sicuri”.