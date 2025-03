Fonte: iStock Concessionaria piena di auto colorate.

Il colore della carrozzeria è un elemento molto importante nella scelta di un’automobile: nel corso degli anni le preferenze degli acquirenti sono cambiate, seguendo mode e trend che variano anche a seconda del periodo storico. BASF, una delle società più importanti che opera nel campo della chimica e produce coloranti, ha stilato un rapporto dettagliato sui colori di auto più scelti al giorno d’oggi.

I colori di auto più scelti al mondo

Le tendenze in fatto di colori di auto sono cambiate nel corso dei decenni: se negli anni Cinquanta e Sessanta andavano per la maggiore le tonalità pastello, negli anni Settanta le preferite erano le tinte accese, mentre negli anni Ottanta e Novanta ci fu un vero e proprio boom delle vernici metallizzate, prima della grande ascesa del bianco.

In questo momento la prima tendenza a livello mondiale stando al rapporto di BASF, è quella che vede un lento declino dei colori acromatici: in modo particolare il nero e il bianco stanno perdendo quota, mentre il beige, sorprendentemente, risulta in forte ascesa.

Le tonalità cromatiche stanno invertendo la tendenza un po’ in tutto il mondo e in modo particolare nei Paesi asiatici; il colore che sta rimontando sugli altri e vive un grande aumento di popolarità è il grigio che in Nord America e in Suda America è cresciuto del 10% tra i veicoli immatricolati.

La crescita del grigio è evidente: nel 2024 è arrivato a rappresentare il 20% del mercato al pari del nero, a sua volta però in calo del 2%. In testa resta sempre il bianco, il colore più gettonato per le automobili ormai da tre lustri: nel 2024 il totale di auto bianche immatricolate in tutto il mondo è arrivato a quota 29%, perdendo però cinque punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Le tonalità che dominano il mercato europeo e asiatico

Il grigio ha conquistato una fetta di mercato sempre più importante perché può essere declinato in numerose sfumature, e soprattutto perché viene percepito come un colore raffinato e versatile: è quanto sostenuto da Victoria Fislage, senior design manager di BASF.

In Europa, in Africa e in Medio Oriente il grigio è il secondo colore più scelto per le automobili con il 22% del totale, davanti al 20% del nero e all’11% dell’argento, tonalità che a modo suo si avvicina al grigio.

Al primo posto troviamo il bianco con il 27%, in calo di 2 punti percentuali nel giro di un anno. Per gli automobilisti d’Europa, Africa e Medio Oriente, vale comunque lo stesso discorso generale che vede una preferenza verso i colori acromatici: c’è stato, infatti, un costante aumento che li ha portati dal 72% del 2021 a sfiorare l’80% nel 2024. Tra i colori meno diffusi per le vetture, il blu è sceso del 2%, ma con una quota del 9% resta ancora una scelta molto più frequente del verde, fermo al 3%.

I colori acromatici raggiungono addirittura una quota dell’83% in Asia, dove domina il bianco, seguito dal nero e dal grigio. Nei Paesi orientali, comunque, si registra l’ascesa di alcuni colori meno consueti: il giallo è cresciuto dall’1% al 2%. La scelta di colori più sgargianti rifletterebbe ottimismo, armonia e sostenibilità.